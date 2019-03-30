夏季水果手搖飲創意PK賽開跑　「鳳梨+芭樂」陳吉仲讚人間美味

▲陳吉仲（圖忠）及胡忠一（圖右）現場製作「鳳梨芭樂汁」，製作完大讚是人間美味！。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

為擴大果品消費，行政院農委會繼去年舉辦的「台灣水果手搖飲料比賽」，今年擴大辦理，除了水果系列的「仲夏鳳梨」組外，同時增加茶飲的「香醇好茶組」與大豆「豆香幸福」組。農委會主委陳吉仲今（30日）表示，全世界應該沒有一個國家像台灣一樣能夠生產30多種水果，這是老天爺的眷顧，除了讓國人享用到，也將外銷是國外，創造國產農產品的多元價值。

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▲陳吉仲表示，國產水果除了讓國人享用，也將外銷到國外，創造國產農產品多元價值。（圖／記者崔至雲攝）

農委會今天舉辦「國產農產品手搖飲料比賽」活動開跑記者會。農糧署署長胡忠一表示，台灣果樹種植面積約18萬多公頃，年產量27萬公噸，生產了熱帶的香蕉、鳳梨、芒果、番石柳；亞熱帶的柑橘、荔枝等，種類多樣豐富，是台灣消費者的福氣。

活動現場陳吉仲及胡忠一也製作「鳳梨芭樂汁」，他們表示，繼續年舉辦的火龍果飲料比賽後，台灣許多業者都選用台灣新鮮、在地、天然的水果納入手搖杯原料，希望今天擴大辦理，創在多元化的水果產品。製作完「鳳梨芭樂汁」陳吉仲也直呼，「真的是人間美味！」

▲胡忠一表示，今年手搖飲爭霸賽將分為，水果系列的「仲夏鳳梨」組外、茶飲的「香醇好茶組」與大豆「豆香幸福」組。（圖／記者崔至雲攝）

農委會指出，「手搖飲爭霸賽」即日起至4月30日止受理報名，希望台灣飲料業者可以共襄盛舉，同時比賽也分兩個階段進行，第一階段由業界專家評選出創新、優質產品各3名記9名，各頒發獎金10萬元；第二階段為商業銷售競賽，各組取前三名，獎金最高20萬元。

▲農委會舉辦手搖飲料爭霸賽。（圖／記者崔至雲攝）

