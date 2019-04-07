士官長強抱男兵坐大腿「欲脫褲親吻」只被記申誡…高層怒了！





▲阿兵哥示意圖，非文中當事人。（示意圖／陸軍司令部）

政治中心／綜合報導

又見國軍男男性騷案例！有媒體接獲爆料指出，一名C姓士官長在眾目睽睽之下，不顧對方反對，硬是摟抱一名男士兵，還做出脫上衣下褲，以及作勢親吻等動作，最後遭到副連長喝止後才收手。被性騷的士兵一直到即將退伍前，才將此事曝光，最終C姓士官長被記大過處分，移送至憲兵隊調查後，將送司法單位審理。

爆料者表示，陸軍某軍團工兵群一名C姓士官長在今年1月6日晚間於營外喝酒後，10時到單位副連長室休息室，與幾名士官、阿兵哥聊天，當時有許多人各自在玩手機，副連長則在旁邊寢室休息。

▲C士官長飲酒後，對士兵毛手毛腳。（圖／pixabay）

爆料者說，當時C士官長突然把一名男兵叫過去，要求對方坐在大腿上，並且摟抱、脫男兵衣服褲子，還作勢要親吻。僅管男兵一直拒絕，但因為C是單位士官長，未來請假等事宜都要經過他，因此男兵動作也不敢太大。最終因為一旁阿兵哥的鼓譟聲音太大，把副連長吵起來，此事才落幕。

爆料者提到，副連長雖然立刻制止C士官長的行為，還把大家都趕回寢室，但卻未對此事進行懲處和教育；一直到單位舉辦屆退官兵座談時，被性騷擾的男士兵才在準備退伍前將此事曝光，單位也立刻展開調查，而C士官長和當時在場的人都坦承有此事，但因為被性騷的男兵不願提告，所以C士官長僅被記了申誡。

然而此事呈報至軍團層級時，被要求重新審定行政懲處，並重新召開檢討會。最後依據違反兩性營規和妨害性自主，對C士官長記大過和列入汰除名單，全案移交憲兵隊調查後，將送司法單位進行審理。此外，失職幹部也遭記過和調職處分。