開價50萬買粉專！「不禮貌鄉民團」三度收求售信　團長怒噴：5000萬也不賣

▲ 「不禮貌鄉民團」稱已經三度收到求售私訊。（圖／翻攝自不禮貌鄉民團）

網搜小組／綜合報導

近日許多臉書粉絲專頁都收到不明人士傳訊要求收購粉專的消息，包含「我是中壢人」、「不禮貌鄉民團」等，對此有人認為這是大陸要收購網軍，粉絲團的管理員也都紛紛拒絕。擁有19萬粉絲的「不禮貌鄉民團」日前三度收到買賣訊息，對此他們也錄音嚴正聲明，不管開多少錢都不會賣，「台灣人沒那麼好買」。

不禮貌鄉民團今日在臉書發布影片，內容為私訊截圖，可見對方開價50萬求買下粉專。團長表示，不管是開500萬或是5000萬，自己絕對不會賣，「下次你們再寄信來，我絕對是把你們罵回去。」他最後也再次強調，「我是台灣人，你們買不起，台灣人沒這麼好買。」

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對於這波消息，羅智強也砲轟這根本是一齣「自導自演的白癡劇」，「這就和蔡英文想買羅智強粉專來為蔡英文擦脂抹粉一樣愚蠢！」羅智強說，只有白癡才會買鐵綠的粉專去打綠，就像自己的專頁是專門監督蔡英文才會有影響力，如果蔡英文來買他的粉專吹捧自己，那麼粉絲數絕對會暴跌，粉專馬上就會廢了。

羅智強認為，這條網路傳言騙騙「一人綠，腦就X」的覺青還可以，但說真的看起來就像是反串的自導自演，「不要出來丟人現眼了，好嗎？」

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