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教訓陳明通慘被76%網友打臉　鍾小平：綠網軍如蝗蟲過境灌票！

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▲▼鍾小平在臉書上舉辦投票，卻被投票結果打臉。（圖／翻攝自鍾小平臉書粉專）

▲鍾小平在臉書上舉辦投票，卻被投票結果打臉。（圖／翻攝自鍾小平臉書粉專）

記者楊亞璇／台北報導

陸委會主委陳明通日前因「禽獸說」引發爭議，僅管隔天緊急召開記者會道歉，仍備受網友討論。國民黨北市議員鍾小平為此在臉書上舉辦「陳明通是否應該立即下台」投票，有76％網友投「不用下台」，狠遭打臉。鍾小平7日出席活動時受訪表示，綠網軍來灌票，「如蝗蟲過境、寸草不生」。

鍾小平說，「陳明通你看喔，民進黨票這麼少，網軍卻這麼強，而藍軍沒有來救駕啊！我辦那個投票，最重要為什麼藍的不來灌票？而綠的來灌票，他們是戰鬥級，不要忽視柯文哲跟民進黨的力量還是強大，從小小投票可以看得出來。」

鍾小平表示，他們有網軍，在他與國民黨桃園市議員辦的投票，他們都會灌票，他們如蝗蟲過境、寸草不生到處灌票，這就是他們的戰鬥力，所以沒那麼好選耶。

陳明通1日上午接受廣播節目專訪時指出，有些人享受中國的惠台措施，整個中心思想就改變了，變成拜佛祖是為了顧肚子。「這樣其實不好，拜佛祖和顧肚子之間有連動的關係，拜佛祖是精神信仰和生活，人不只是為了生活而已，人如果只求溫飽，和豬狗禽獸有什麼差別。」被視為暗批韓國瑜，引起韓國瑜粉絲們憤怒。

隔日，陳明通召開記者會表示，自己不是針對韓國瑜，也很支持韓國瑜拚經濟、賣農產品，那段談話主要是強調應該「捍衛主權」，「在拚經濟同時不能忘記主權」，可能措詞不是很恰當，引發一些人不舒服，在此道歉。

儘管陳明通為「禽獸說」道歉，鍾小平仍在當天痛批，「講這句話的陳明通非常可惡，只顧著在官位上作威作福，賣弄著自己的學識，不把人民的需求放在眼裡，陳明通自己才是台灣最大的『政治禽獸』！」並且在3日於臉書粉絲專頁上成立一項投票，投票名稱為「你覺得罵人民是禽獸的陸委會主委陳明通是否應該立即下台？」選項則分別是「1. 陳明通自己是政治禽獸應該立即下台」、「2. 大家都誤會陳明通了所以不用下台」。

鍾小平的投票吸引了4.6萬網友參與，部分人在留言處表示「滾下台啦」，鍾小平也回應「同意」，顯示出鍾小平也希望陳明通下台，但投票結果卻不如鍾小平預期，因為有多達76％網友認為陳明通不用下台，僅24％網友投下「立即下台」。

此外，還有人在留言處表示，「陳明通根本不是在罵人民，也不是罵韓國瑜，鍾小平你自己要不要先做點功課？不要再煽動群眾了好嗎？你身為政治人物居然誤導民眾，想要利用民眾來教訓陳明通，可恥！」結果遭到鍾小平怒嗆「你跟陳明通一樣可恥」。

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關鍵字：鍾小平,網軍

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