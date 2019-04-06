快訊／吳敦義拒絕公開會談　「吳朱會」、「吳王會」全破局

▲國民黨主席吳敦義。（圖／記者黃克翔攝）

記者徐政璿／台北報導

國民黨原本預計在本週末以及下週舉行「非正式」溝通，要和黨內有意參選同志會面。不過，國民黨6日證實，黨主席吳敦義7日與新北市前市長朱立倫的會面，8日與立法院前院長王金平皆延期。據了解，是因為朱立倫主動要求會面公開，和吳敦義無共識，而黨中央決定取消，也通知王金平擇期舉辦會面。

原定7日上午要登場的「吳朱會」，雙方為了要不要採公開方式隔空交火。吳敦義6日受訪時，態度依舊很強硬，堅持不能公開，而其他有意角逐的人也說自己客隨主便。不過，朱立倫堅定表示，若不便公開會談，那麼會面就先暫緩。國民黨6日證實，吳敦義與朱立倫、王金平會談將延期舉行。

國民黨副發言人蕭敬嚴表示，吳敦義在盱衡整體總統選舉氛圍與變數之下，以及參酌各方意見後，國民黨一定會提名最強的總統參選人。吳主席堅信在全黨同志團結一致之下，國民黨一定能夠達到重返執政的目標，撥亂反正，讓民眾權益與福祉受到重視，兩岸關係和平穩定發展，經濟成長向前行，全民發大財。



國民黨發布新聞稿說，有關吳朱會一事，吳敦義決定延期本次會面，並且一併延期下週一、二，吳敦義與王金平、前台北縣長周錫瑋的會面。未來將再安排適當時機會面，與黨內有意參選總統的同志會面，交換意見。



國民黨指出，吳敦義在盱衡整體總統選舉氛圍與變數之下，以及參酌各方意見後，一定會提名最強的總統參選人。吳堅信在全黨同志團結一致之下，國民黨一定能夠達到重返執政的目標，撥亂反正，讓民眾權益與福祉受到重視，兩岸關係和平穩定發展，經濟成長向前行，全民發大財。