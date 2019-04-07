傳蔡英文無法接受初選規則：我是總統，不能跟閣揆公開辯論

▲總統蔡英文登記參選，尋求連任。（圖／記者屠惠剛攝）

政治中心／綜合報導

（4/7 01:50新增總統府發言人回應）

前行政院長賴清德投入民進黨總統初選，強調一定走完初選程序。但有媒體報導，總統蔡英文1日與民進黨五人協調小組會面時，明白表示她是現任總統，不可能和自己的行政院長（賴）在公開場合進行政見辯論，也無法接受現在的黨內初選機制。不過，蔡6日受訪時僅回應，會全力配合協調小組，現階段應該讓協調機制發揮作用。

民進黨協調小組3月29日約詢賴清德後，4月1日也在總統官邸與蔡英文會面。根據《上報》報導，當時蔡對小組成員抱怨，她不僅是現任總統，也確定要爭取連任，沒想到現在竟是她任命擔任最久的行政院長要來挑戰，這對民進黨不是好事，黨內整合也會有困難。

▲蔡英文親自慰勉攔截共機的F-16飛官。（圖／軍聞社）

當時蔡英文對小組成員說，她從沒想過要初選，也不可能和自己的行政院長在公開場合進行辯論，甚至一起談民進黨政府3年執政的功過，這是她無法接受的，更何況國家處於危險狀態，中共軍機剛飛過海峽中線，若民進黨這時候內鬨，對黨對台灣民主都會是很大的傷害。

蔡英文雖無法接受黨內初選機制，但對協調小組表示，願意配合小組協調、整合，也願意跟賴清德見面，只是協調小組要先想好方案，不然到時2人見了面也談不出什麼結果。

▲蔡英文登記初選，與支持者互動。（圖／記者許靖騏攝）

根據報導，知情人士私下透露，民進黨五人協調小組由主席卓榮泰、府秘書長陳菊、行政院長蘇貞昌、桃園市長鄭文燦及立院黨團總召柯建銘組成。之所以鬧出爭議，是因為當初大家一起訂初選規則時，都是以一人登記參選為前提，也主觀推測不會有第二組人馬，如今賴清德跳出來登記，對蔡英文不公平，所以蔡當然無法接受現行規則。

賴清德與協調小組會面後，已明確表示會走完初選，也希望黨能依照遊戲規則盡快完成初選。他向協調小組保證，初選期間會「謹言慎行」，若最後初選順利勝出，黨內整合絕不會有困難。

▲前行政院長賴清德表態會走完初選。（圖／記者洪靖宜攝）

外傳，民進黨有人醞釀連署召開臨時全國黨代表大會，屆時若由賴清德出線，將透過「霸王條款」提案撤換。對此，賴清德6日在臉書表示，這兩天很多朋友對初選機制可能有變化感到憂心，更不捨他所遭受許多不實的攻擊，所以紛紛透過簡訊、電話關心，他可以理解大家的憂慮，也願意承擔所有的攻擊，「我一定會走完初選程序，大家對民進黨的制度要有信心。」

蔡英文6日受訪時則回應，「現在黨內既然有協調機制，應該全力讓協調機制發揮作用，配合我們協調小組進行協調工作」。媒體追問，賴清德說有人攻擊他，但蔡僅重申，「我想現在還是協調階段，我們放在協調工作上，現在講其他的都不是重點。」

對於報導，總統府發言人張惇涵6日深夜發出3點回應：

1、上報有關協調小組與總統會議之報導，內容諸多與事實不符。

2、協調是初選制度的一環，總統的態度就是尊重協調小組安排，並全力配合協調小組的協調作業。

3、協調期間，任何放話與不實訊息，皆可能對協調過程有所影響，應有所節制，適可而止。