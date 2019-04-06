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總統府音樂會宛如造勢晚會　支持者高喊蔡英文「辣台妹」

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▲▼支持者手舉「2020年輕挺英」手牌。（圖／記者蔣婕妤攝）

▲支持者手舉「2020年輕挺英」手牌。（圖／記者蔣婕妤攝）

記者林銘翰／台北報導

總統府6日晚間舉辦總統府音樂會，由年輕人在網路上號召的「2020，我年輕，我挺英」活動也於晚間同時發放手舉牌，號召支持蔡英文的年輕人一起站出來加入「挺英」行動，許多民眾也高舉手牌高喊「辣台派」迎接總統蔡英文抵達會場。

總統府音樂會源於1991年，今年恰逢總統府建築落成100週年，總統府音樂會於凱達格蘭大道前舉行，以「地之美」、「人之美」、「心之美」三段主題串連兩個小時的音樂節目。

▲▼蔡英文、陳建仁、陳菊出席2019總統府音樂會。（圖／記者范綱儀攝）

▲蔡英文、陳建仁、陳菊出席2019總統府音樂會。（圖／記者范綱儀攝）

今年的總統府音樂會也首度開放民眾自由入場，民眾可自行攜帶野餐墊席地而坐，蔡英文與總統府秘書長陳菊也於晚間約6點55分抵達會場，與民眾熱情打招呼與合影，現場頓時也湧入許多支持蔡英文的民眾熱情揮手，口中高喊「辣台派」迎接總統，副總統陳建仁與外交部長吳釗燮也於稍早抵達會場共同響應。

由年輕人自主發起的挺英行動，也於現場隨機發放超過1000份手舉牌，五分鐘不到即全數發完，還有民眾因數量不夠到旁邊臨時列印一同響應。許多民眾也自備野餐墊及餐點，手舉「2020年輕挺英」手牌迎接蔡英文。

▲▼蔡英文、陳建仁、陳菊出席2019總統府音樂會。（圖／記者范綱儀攝）

▲蔡英文、陳菊出席2019總統府音樂會。（圖／記者范綱儀攝）

▲▼蔡英文、陳建仁、陳菊出席2019總統府音樂會。（圖／記者范綱儀攝）

▲陳建仁出席2019總統府音樂會。（圖／記者范綱儀攝）

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關鍵字：蔡英文,總統府,總統府音樂會,辣台派

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