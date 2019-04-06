「我年輕挺小英」！年輕人舉牌高喊2020力挺蔡英文

▲ 年輕人邀請民眾一同舉牌支持蔡英文連任 。（圖／記者林育綾攝）



記者林銘翰／台北報導

總統府6日晚間舉辦總統府音樂會，由年輕人在網路上號召的「2020，我年輕，我挺英」活動於晚間發放手舉牌，號召支持總統蔡英文的年輕人一起站出來加入「挺英」行動，晚間八點也於凱達格蘭大道舉行記者會，高喊「台灣前行尬到底，力挺改革老司機」、「我年輕，挺小英」等口號，力挺蔡英文能夠通過黨內初選順利連任。

這群由年輕人自主發起的挺英行動，於現場隨機發放超過2000份手舉牌，第一批的1000份於約莫晚間六點半開始發放，不到十分鐘即發放完畢，因數量不夠又趕緊加印了第二批，同樣也於十分鐘內就被索取完。活動發言人鄭小姐表示，他們因為都共同關心公共事務，因而集結在一起表達對蔡英文總統的支持。

鄭小姐說，根據蔡英文這幾年來的執政表現，認為他是台灣現階段面對改革及國際壓力下的最佳國家領導人。她表示，蔡總統帶領台灣走向一個更進步、更有希望的未來，守護台灣人的自由民主與尊嚴。他們不希望台灣得來不易的進展，因為選舉而停滯甚至倒退，所以決定以行動支持蔡英文，希望蔡總統通過黨內初選並勝選連任。

至於前行政院長賴清德亦表態參加黨內初選，若最後由賴清德勝出，是否將轉向支持賴清德？對此，發言人僅回「我們現階段支持由蔡英文總統連任」。

▼ 年輕人舉手牌表達支持總統蔡英文連任 。（圖／記者林育綾攝）

