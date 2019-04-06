香腸伯為了50元債務又殺人　逃5小時在HOTEL栽了...

▲警方經過5小時追查，將殺人的香腸伯逮捕到案。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市萬華一帶5日下午7時許，1名賣香腸的男子與另名街友爆發口角，賣香腸的男子竟拿刀刺向對方，造成對方身中2刀送醫不治，警方漏夜追查在5小時內將躲藏在賓館內的男子逮捕歸案，訊後也依殺人罪嫌將香腸伯移送法辦。

警方調查，5日下午3時許，1名49歲林姓男子與56歲何姓香腸伯酒後疑債務引發口角互毆，雙方均遭警方依照社維法裁處，直到晚上7時許，何姓香腸伯竟持小刀狂砍林，造成林上半身中3刀倒臥地上，警消獲報緊急將人送往台大仍宣告不治。

據了解，林男與妻子剛到艋舺公園流浪約1個月，犯案的何嫌則在艋舺公園賣香腸，林因積欠何男50元債務，5日下午掏出1百元償還時，向何要找50元零錢。

但有酗酒習慣的香腸伯當時情緒不穩，與林爆發衝突，還將林男妻子摔倒在地，紛紛被警方帶回偵訊，訊後依照社維法送辦，但何仍不甘心，離開派出所又找了林理論，一言不合持刀猛刺林3刀。

香腸伯在殺人後隨即逃逸，警方調查發現香腸伯躲藏到板橋一間旅館內隨即前往查緝，並在5小時內順利將人逮捕歸案。

而該名何姓嫌犯先情就因殺人案被捕，2015年又不滿公燈處駐衛警取締，持香腸剪狠刺陳姓駐衛警，在2018年5月才剛出獄，沒想到又犯下殺人罪。

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