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LINE打假訊息來真的　有疑問就「舉手」告訴「LINE謠言查證」

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▲▼LINE CONVERGE記者會，LINE台灣董事總經理陳立人。（圖／記者林敬旻攝）

▲LINE台灣董事總經理陳立人。（圖／記者林敬旻攝）

記者姚惠茹／台北報導

LINE台灣今年在LINE CONVERGE 2019活動中，宣布啟動「LINE數位當責計畫」，並將在6月推出「LINE謠言查證」官方帳號，但是實際操作的模式，LINE台灣董事總經理陳立人解釋，LINE是個點對點的加密平台，所以無法得知用戶的訊息內容，因此假訊息只能透過用戶主動「舉手」來求證。

首先陳立人表示，LINE因為在台灣擁有2100萬的每月活躍用戶，訊息傳遞的速度非常快速，因此近年LINE針對網路濫用的情況，陸續以資安、詐騙作為宣導，並獲得顯著的成效，如今假訊息則是LINE台灣今年認定的重要議題。

陳立人說明，LINE是個點對點的加密平台，所以無法得知用戶的訊息內容，因此假訊息只能透過用戶主動「舉手」來求證，舉例來說，假設在多人群組中，有人傳遞假訊息，當你不確定真偽時，便可以主動使用「LINE謠言查證」官方帳號。

▲▼LINE CONVERGE記者會，LINE台灣董事總經理陳立人與民間查核合作伙伴合照。（圖／記者林敬旻攝）

▲LINE台灣董事總經理陳立人與民間查核機構合作。（圖／記者林敬旻攝）

陳立人強調，當用戶將訊息貼到「LINE謠言查證」之後，LINE雖然無法進行訊息查核，但是將會結合民間組織，像是「台灣事實查核中心」、「Cofacts 真的假的」、「ＭyGoPen」與「蘭姆酒吐司」等4家查核機構，透過後方平台來認領訊息查證，再回貼給用戶結果。

同時，陳立人表示，當假訊息曾經被驗證過真偽，就會直接搜尋出結果回覆給用戶，但是目前現階段只能做到文字方面的假訊息求證，至於影片、照片的真偽，LINE則會放在第二階段來進行，而且即將改版上線的「LINE官方帳號2.0」，把群發成本提高也有遏止假訊息的用意，達到額外的效益。

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關鍵字：LINE,假訊息,LINE謠言查證,陳立人

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