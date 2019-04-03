前桃檢長關說案名醫張煥禎出庭　強調「沒關說」

▲桃園地檢署前檢察長彭坤業涉嫌關說案，關係人張煥禎3日下午出庭應訊時面帶微笑。（記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

前桃園地檢署檢察長彭坤業捲入關說案遭調職，國安會首席諮委邱太三也辭去職務，本案關係人聯新醫療集團執行長張煥禎3日下午到桃園地院開準備程序庭時，面對媒體詢問一語不發，但在庭上主張自己絕未向檢察長陳情、也未涉及關說案、一切都在法律許可程序下進行等五點聲明。

聯新醫療集團執行長張煥禎遭桃檢起訴逃漏稅5億元案引發關注，張煥禎3日下午4時在律師陪同下到桃園地院開準備程序庭，面對媒體詢問，張煥禎始終保持微笑沒有發言，僅在最後表示先出庭再說。

▲桃園地檢署前檢察長彭坤業涉嫌關說案，關係人張煥禎3日下午出庭應訊。（記者沈繼昌攝）

張煥禎與律師在法庭上主張五點聲明：

一，他沒拜託任何人關說本案。二，和媒體報導的相關人（指邱太三、檢察長都沒有私交），媒體報導與事實有所出入。三，2018年12月首次出庭至今，曾與桃檢多次面對面協商本案，檢方並沒有給特別條件或允諾。四，2009年至2015年涉及逃漏稅額已全數補繳完成，另外，2007、2008年的稅額則因檢方與國稅局認定金額不一，又超過國稅局核課期間，目前仍在討論確切補繳金額。五，在協商過程中從未指摘任何人或院檢，也否認犯罪，一直希望能繼續協商。

張煥禎在聲明中強調，發生這次事件讓他很遺憾，但強調自己沒有關說，也希望之後審理程序上不要再有外界壓力，他認為一切程序都是在法律許可程序下進行，對於此次事件感到無奈，不希望進而影響到他的權益，他會尊重檢察官、法官的裁定。

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