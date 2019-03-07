《紅衣小女孩》將前往巴黎播映！台灣魔神仔在歐洲爭光

▲驚悚片《紅衣小女孩》將前往巴黎播映！台灣魔神仔在歐洲為國爭光。（圖／巴黎外國電影週官網）

記者林育綾／台北報導

台灣魔神仔前進歐洲、為國爭光！由新銳導演程偉豪執導的驚悚電影《紅衣小女孩》(The Tag-Along)，將於3月10日在「巴黎外國電影週」放映。該片取材自台灣民間信仰與都市傳說，是程偉豪導演的第一部長片，在2015年推出時創下優異票房，囊括第53屆金馬獎四項提名，並獲得2016年台北電影節最佳男、女主角獎。

由於《紅衣小女孩》的劇情懸疑驚悚，相當符合今年「巴黎外國電影週」的主題——「奇幻」(Fantastique)。程偉豪導演早先以數部競賽短片陸續在台灣的金馬獎、金穗獎、台北電影節與高雄電影節等四大影展中嶄露光芒，以藝術性與商業性兼具的《紅衣小女孩》刷新國內十年來的恐怖片票房紀錄，2017年續集《紅衣小女孩2》更超越首集票房紀錄，是當年唯一票房破億的國片，讓程偉豪成為備受影迷期待的年輕導演。

請繼續往下閱讀...

「巴黎外國電影週」每年由「巴黎外國文化中心論壇」主辦，並由駐巴黎的各個外國文化中心參與響應。今年影展自3月6日至17日止，以「奇幻」為主題，呈現非寫實、超自然及不尋常等元素，計有19個文化中心連袂放映24部短片及長片，詳細資訊可至「巴黎外國電影週」官網查詢。

▲許瑋甯當年出席活動談到《紅衣小女孩》仍心有餘悸。（圖／知和公關提供、威視提供）



▲「巴黎外國電影週」今年以奇幻為主題。（圖／文化部提供）

《紅衣小女孩》電影預告：



