新竹19歲男離奇自撞！哀求「先救我女友」...監視器只拍到他一個人

社會中心／綜合報導

新竹市19歲陳姓男子29日下午騎車出門，但行經香山區南隘路時，突然莫名自撞路邊小客車，隨後摔落附近3公尺邊坡。警消到場後，發現陳男多處擦傷、左大腿骨折變形，還不斷哀求「快救救我女友，她剛在後座」，但警消搜索半天沒見到人，事後調監視器才驚見陳男根本從頭到尾都是獨自一人。

當時警消接獲民眾報案，趕抵現場展開搜索，一見陳男奄奄一息，立刻用頸圈、長背板將人救出。經確認，陳男酒測值為零，但渾身多處擦傷、左大腿骨折變形，所幸送醫後並無大礙。

▲騎士離奇自撞路邊車輛，摔落一旁3公尺高邊坡。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

送醫前，陳男口中不斷喊著女友的名字，堅稱自己當時載著女友出門，希望警消趕緊救人。但警消在案發地點擴大搜索至100公尺，無論怎麼找就是不見人影，直到最後調閱路口監視器，才發現當時陳男是獨自騎車，根本沒有載任何人。

警消一頭霧水，立刻致電聯繫陳男女友，但對方一聽大為吃驚，澄清自己一整天都待在家裡沒出門，不解男友為何會說「載著她出門」。

▲陳姓騎士獲救時，不斷哀求警消「先救我女友」。

精神科醫師楊聰財指出，陳男的狀況像是「妄想症」，可能是長期過度熬夜，漸漸影響判斷能力，導致腦部內分泌失調，嚴重時甚至出現妄想、幻聽、幻覺等，出現與現實脫節的感官經驗，從而導致一連串怪異行為。

民俗專家張旭初認為，可能因為陳男最近運勢較低迷，才會引來鬼魅靠近，而他後方所載到的是他女友的替身，讓陳男誤以為是載到女友，但這種狀況危險，未來極有可能會再度發生，陳男應多加注意。

民俗專家黃有福則表示，車禍路段鄰近郊區，陰氣較重，常有會有邪穢的東西出沒，若陳男八字較輕，就容易吸引魑魅魍魎侵犯，而他口中所稱的「後座女友」，可能是魑魅魍魎化身，建議民眾行經較空曠的郊區或樹林，甚至是墓地時，可念口號，藉此震攝邪靈。

▲監視器清楚拍到，陳姓騎士獨自一人騎車，但後座沒載任何人。