王彩樺、國防部首度跨界合作！15位藝工隊讓她自嘲可以當媽



▲王彩樺與號稱「比一般部隊還要操」的國防部藝工隊首度合作表演。（圖／文總提供，以下同）



記者林育綾／台北報導

「2019總統府音樂會」將在本週六4月6日登場，各組演出團體把握倒數時間加緊排練，此次同樣「跨很大」的一組團體，由王彩樺與國防部藝工隊、電音團體三牲獻藝合作演出，她與平均年齡自嘲20歲的藝工隊排練時，自嘲可以當大家的媽媽，笑稱是「母子組合」，雖然初次排練打自己60分，卻對演出相當看好。

王彩樺本身有豐富的舞台經驗，吸收能力極快，舞蹈老師也稱讚她短短一個下午便把舞步記熟，更把她個人特色融入其中。而她自己坦承，過去演出很少唱「組曲」，這次組曲中的歌曲像是《熱線你和我》、《寶島曼波》，有些很經典、很久沒唱，有的從來沒有唱過，但這樣的編排、編曲風格非常特別，也是全新的挑戰，希望音樂會當天可以把歡樂帶給大家，把精采的歌舞呈現出來。

王彩樺首度與號稱「比一般部隊還要操」的國防部藝工隊合作，雙方的年齡差距也讓她自嘲「我可以當你們的媽媽了！」平均年齡約20多歲的藝工隊成員說「怎麼可能？我媽媽50歲。」王笑回：「我剛好也差不多50歲。」

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但同時她也被藝工隊官兵的滿滿活力所驚艷，「他們很年輕、很認真、很有活力，整個下午跟他們一遍遍練習，我覺得自己都不會累，因為我感覺自己也年輕起來。」



▲藝工隊員平均年齡20多歲，王彩樺自嘲可以當媽。

而談到今年總統府音樂會，將有眾多跨界組合，王彩樺也分享去年大港開唱，曾合體四分衛樂團，「我覺得跨界組合很奇妙，這樣搭配絕對會讓觀眾有驚喜，大家可能覺得這怎麼可能發生？但呈現出來卻是一百分、是完美的，並且看了會享受的，這樣的演出真的會很了不起。」

藝工隊代表中尉孟霆說，這次一共有15名人員參與演出，我們在3到5天內把兩段舞蹈學會，用很短時間濃縮並呈現出來，挑戰相當大，特別是要在這麼大的場合表演給全國觀眾看，這個經驗十分難得的。談到與藝人王彩樺的合作，她們也表示很難得有機會跟藝人交流，對這次演出大家都很期待，雖然藝工隊常常對外公開演出，但要在總統府前並不是常有的機會，特別是這次還會有很多表演團體、樂團、跨界組合一同演，也能藉此開開眼界，是一個非常意義重大的場合。



▲她認為跨界表演意義重大。



「2019總統府音樂會」即將在4月6日晚間19點於凱格蘭大道登場，首度開放民眾自由入場觀看。自上午10點起，總統府周邊有80攤、由豐年社規劃舉辦的「一日台灣：島嶼物產市集」，下午在二二八和平紀念公園還有「台北杜鵑花季」所舉辦的專屬約定音樂饗宴，讓民眾能從早玩到晚。活動同時也將在《ETtoday筋斗雲》粉絲團同步分享直播。