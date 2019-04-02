漳州核電廠1號機組確定開工　直線距雲林僅250公里

▲大陸核電廠分布圖（統計到2019年1月11日）。（圖／國家核安全局）

大陸中心／綜合報導

大陸國家核安全局局長劉華1日表示，今年將陸續進行福建漳州核電廠、中廣和廣東太平嶺核電廠的建設工程，「我國現有運行和在建的核電機組56台，機組數量達到世界第三位。將在確保安全的前提下，繼續發展核電。」據了解，漳州核電廠1號機組位在漳州市雲霄縣，與雲林相距只有250公里。

據大陸生態環境部3月18日公布的《福建漳州核電廠1、2號機組環境影響報告書（建造階段）》《中廣核廣東太平嶺核電廠一期工程環境影響報告書（建造階段）》環境影響評價文件內容提到，漳州核電1號機組和太平嶺核電1號機組將於今年開工。

劉華說明，中國正由核電大國轉向核電強國，而核電的發展與安全工作碰到了重要機遇期，也同時面臨不同的挑戰，面對核安全的新情況、更加繁重的核安全工作，核行業的從業人員也該「樹立信心、齊心協力，共同促進核電安全更上一個台階」。

大陸國家能源局副局長劉寶華強調，核電等清潔性能源將在未來大力發展，「研究制訂新一輪核電中長期發展規劃，推動核電高質量發展」，也會積極推動三代核電技術提升，開發四代堆（第四代核能反應堆）等新一代核電技術。

▼大陸自主開發的核電廠「華龍一號」。（圖／中新社）

中國核能行業協會理事長余劍鋒說到，截至今年3月，中國內地運作中的核電機組有45台，裝機容量4589.5萬千瓦；2018年核電發電量2944億千瓦時，位列全球第三，「2018年以來，我國共有8台核電機組相繼建成投產，目前還有11台核電機組正在建設之中，在建規模連續多年保持全球領先。」

余劍鋒介紹，在四代核電創新領域，中國加快實施「高溫氣冷堆」國家科技的重大專項，相關示範工程已進入安裝調適的最後階段，預計明年上半年將投入生產。

太平洋證卷研報認為，核電建設時隔三年再度開啟後，將在2019年到2020年間建設10台機組，平均投資額以200億元（人民幣，以下同）計算，估計投資金額約在2000億元。研報提到，核電裝機能夠給相關設備廠商帶來業績彈性，「雖然『十三五』目標有較大壓力，但2019年-2020年國內核電建設進度加快是大概率事件，有望為相關核島、常規島及輔助設備廠商帶來業績彈性。」

▼ 被稱為「人造太陽」的中國環流器二號M（HL-2M）。（圖／中國核能行業協會）