台南鄰居留下玩具女童把玩　繼父誤認偷竊「衣架、拳頭」齊飛

▲台南再傳虐童案，3歲小女童疑遭繼父痛打全身瘀青，台南市社會局與警局已介入查處。（圖／翻攝自臉書爆料公社，下同）

記者林悅／台南報導

台南再傳繼父疑似虐童案，台南市社會局表示，女童已由家屬帶離接受照顧，目前安全無虞，社工4月5日訪視女童母親，確認其照顧功能，了解孩童平日受照顧狀況與家長的管教態度及方式，若確有不當行為，將依兒權法要求家長參加強制性親職教育輔導，後續亦會積極追蹤，保障女童受照顧權益。





有王姓網友PO臉書爆料公社，指一名30歲劉姓男子，常出沒在台南、嘉義，涉嫌將一個3歲小孩打到全身傷痕累累，網友指稱該男子是其妹妹再嫁的人，也是小女孩的繼父！

而PO文中小女童的阿姨也留言表示，這名繼父已經不是第一次這樣了，還曾經罰小孩站了一晚不給睡覺。女童阿姨：「我是孩子的小阿姨，目前孩子已經被我帶離開生母跟繼父身邊。小孩子現在很安全！據我所知，大概是4月2日妹妹跟鄰居哥哥在玩玩具，後來鄰居哥哥被阿嬤帶走，玩具沒有收，留妹妹一個人在那裡玩，妹妹的繼父醒來也沒問清楚，就以為妹妹擅自拿別人的東西，以教導的名義動手。妹妹的手是用衣架打的，妹妹的背是用揍的」。





女童的阿姨繼續說：「事發地點在台南東區，因為我人北區，沒有被第一時間通知，事隔兩天生母才願意報警，並且讓我帶著孩子驗傷。從鄰居的口述得知繼父平時就會體罰，例如讓妹妹罰站一個晚上，不讓她睡覺。另外想跟大家說，我們身邊這些妹妹的舅舅阿姨，從以前就想把妹妹帶離那個環境，甚至也跟生母討論將妹妹過戶給其中一個阿姨領養！但是生母有諸多原由，不願放手，我們也非常愛莫能助。希望大家可以理性的關切這件事情！」。

女童生母PO文留言：「我是孩子的生母，你們有事直接找我。孩子是我的，既然是我害了她，我願意承受你們對我做任何評論或懲罰，有事找我，因為我也找不到他，除非他出現來跟我辦離婚！」。

有關網傳某繼父疑似虐童案，台南市政府社會局表示，女童4日已由家屬帶離台南接受照顧，目前安全無虞，社會局已協請該縣市社工前往關懷訪視，掌握女童的照顧情形，另本府社工也於今日訪視女童母親，確認其照顧功能，了解孩童平日受照顧狀況與家長的管教態度及方式，若家長對女童確有不適當照顧行為，將依據兒權法第102條安排家長參加強制性親職教育輔導，以協助家長有正確的教養方式，社會局後續亦會積極追蹤，保障女童的受照顧權益。

社會局指出，本次由於家屬勇於出面通報，也讓大家看到，市民對兒虐的警覺性和行動力已逐漸提升。因為有大家的共同重視，虐童憾事一定會愈來愈少。

社會局表示由衷感謝女童家屬見義勇為的善行，讓社會局及警察局有機會及早介入，一起攜手守護女童。本案正積極調查，一經虐童事實確認，對於施暴者，台南市政府絕對嚴懲不貸。市府也再次呼籲若懷疑身邊孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請主動撥打110或113專線，將可盡快救援陷入生命危機的兒童。