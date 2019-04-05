學生棒球賽看兩岸實力　世新教練：對手一直在進步

▲世新大學棒球隊教練郭昶宏。（圖／記者曾俊豪攝）

記者曾俊豪／北京報導

國台辦副主任龍明彪在受訪時提到，希望兩岸能同組一支棒球隊參加奧運，以台海現狀而言，可行性並不大，但大陸棒球實力的崛起已是不爭事實。世新大學棒球隊教練郭昶宏已連續三年隨隊到大陸比賽，他指出，每年來都有不同感覺，對手一直在進步，隔半年遇到都會發現他們進步很多。

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郭昶宏是世新大學棒球校隊教練，原本也是世新棒球隊的一員，擔任游擊手，畢業後回到學校工作。他在接受《ETtoday新聞雲》採訪時提到，11年前還是學生的時候就曾經到大陸比賽，在那之後，大陸接觸棒球的人口越來越多，「現在不管技術也好，或是軟硬體都進步很多，感覺不太一樣」。

他舉例，棒球是講究細節的運動，投打守大家都會，但決勝關鍵就在細節。參加賽事三年，算上預賽和決賽，大約每半年就得到大陸比賽，每次都發現對手進步很快，「每一個細節越做越好，很像台灣球風」。

郭昶宏認為，對手球風和台灣類似，很大一部分是台灣教練，他們將台灣的技術、觀念帶過來；也因此，技術層面跟觀念上已經越來越細緻，交手的過程中會有「練家子」的感覺，不再像過去可能只有身材優勢。

▲世新大學棒球隊是第二屆兩岸學生棒球聯賽冠軍。（圖／記者曾俊豪攝）

事實上，郭昶宏說的「練家子」，背後代表的是兩岸在棒球運動養成環境的差異。棒球早期在大陸並不普及，選手大都是「半路出家」，近幾年在官方佈局以及MLB合作推廣之下，基層棒球才逐漸受到重視，連帶使得選手實力與戰術素養都能有效提升。

《中新網》曾報導大陸棒球運動發展，現階段分成專業棒球運動和業餘棒球運動兩條主線，其中專業棒球運動以北京、天津、陝西等棒球隊為代表，覆蓋了青棒、少棒等各層次棒球專業訓練隊伍，每年均舉辦中國棒球聯賽、全國棒球青年聯賽等棒球比賽。

業餘棒球運動則是以100多支在大專院校棒壘球協會註冊的棒球隊為代表（尚未註冊的大專院校達60多所），涵蓋了近500所（20000人左右）開設棒球課程和相關訓練的中、小學，以每年舉行的大學生棒球聯賽、全國青少年比賽、各省市青少年棒球比賽、校際比賽等。

▲今年賽事兩岸共有32支球隊參賽。（圖／記者曾俊豪攝）

