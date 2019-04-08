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亞洲「非洲豬瘟會議」就是沒有台灣！農委會：大陸特意的動作

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▲▼豬。（圖／資料照）

▲亞洲非洲豬瘟會議在北京展開台灣仍未獲邀，農委會副主委黃金城說，這是大陸特意的動作。（圖／資料照）

記者許展溢／台北報導

世界動物衛生組織（OIE）今（8日）在北京召開非洲豬瘟專家會議但未邀請台灣出席，防檢局今天指出，3日以OIE常任代表防檢局副局長杜文珍名義去函向OIE表達積極參與的意願，但到目前還是都沒有收到邀請函。農委會副主委黃金城說，這是大陸特意的動作。

防檢局指出，這次會議是由OIE、聯合國糧農組織（FAO）及大陸三方籌辦，並將在會中成立東亞區非洲豬瘟常設專家小組。另外，歐洲早在2014年即成立類似的專家小組，其成員都是非洲豬瘟的疫區國家，目前有13國，如比利時、匈牙利及波蘭等，且歐洲成立此專家小組目的是為讓非洲豬瘟疫區國家之間聯繫更緊密，並將相關防疫措施建構於科學基礎之上，防疫行動可以跨國整合及協調。

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只是防檢局提到，「歐洲2014年成立類似的專家小組，成員都是非洲豬瘟的疫區國家」。這次台灣沒受邀是否因為台灣不是非疫區關係？黃金城指出，亞洲地區只有台灣被排除，包括日本、韓國都有參加這次在北京會議，台灣無法參加就是大陸特意的動作。不過杜文珍則說，只知道要開這樣的會議，但無法得知內容及有哪些國家參加。

▲▼豬。（圖／資料照）

▲防檢局表示，今年OIE年會將在5月於巴黎召開，我國已接獲邀請。（圖／資料照）

黃金城認為，這次北京非洲豬瘟會議不會談出新東西，也不會對外公告更多的狀況。至於沒有參加這次會議未來在亞洲會有什麼影響 ?黃金城表示，台灣是OIE會員國，只要不在大陸舉辦，都可以參加。

防檢局表示，自從去年8月大陸通報發生非洲豬瘟以來，我國立即強化並落實各項防檢疫工作，經由各邊境管制機關協調合作，阻絕疫情入侵，維持非疫區狀態。亞洲地區養豬頭數居全球之冠，目前有大陸、蒙古、越南及柬埔寨淪為疫區，如未能有效控制疫情，對於此地區養豬產業的危害將高於歐洲。

防檢局強調，我國支持OIE及FAO等國際組織協助建構區域聯防，也願積極與亞洲鄰近國家及各國攜手防控，分享我國防疫成果並汲取他國及專家的經驗做為精進我國防疫檢疫措施的參考。這次雖未能出席專家會議，但仍將持續透過各種方式與各國交流，並與OIE維持良好互動。好消息是，今年OIE年會將在5月於巴黎召開，我國已接獲邀請，將由常任代表杜文珍率團出席。

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關鍵字：非洲豬瘟,大陸,北京,專家會議,防檢局,OIE,世界動物衛生組織,杜文珍,黃金城

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