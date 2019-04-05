兩岸組棒球隊打奧運　國台辦副主任龍明彪：我們很願意

記者曾俊豪／北京報導

第三屆海峽兩岸學生棒球聯賽今（5日）上午在北京開幕，兩岸27所大專院校隊伍正面交鋒，國台辦副主任龍明彪出席開幕式並擔任開球嘉賓。儀式結束後，有記者問到「是否希望兩岸同組球隊打奧運？」，龍明彪回應「當然！這是個好事情，我們很願意朝組織『中國隊』去努力。」

龍明彪進一步解釋， 台灣棒球發展很好，也是有優勢的項目，民眾很喜歡，大陸也慢慢發展，結合起來對棒球事業發展有好處」。現場媒體追問，「要不要到高雄打比賽？」他則回應，「有可能，看組委會怎麼安排。」

▲國台辦副主任龍明彪。（圖／記者曾俊豪攝）



除了龍明彪到現場開球，國台辦主任劉結一在4日晚間也會見出席賽事的台灣嘉賓和學生選手。他指出，兩岸青少年棒球選手通過比賽和交流結下友情，共同感悟「兩岸一家親」，也希望台灣同學在大陸期間多走多看，開闊視野，豐富閱歷。

海峽兩岸學生棒球聯賽由海峽兩岸棒球交流合作委員會主辦，台方主席為台灣體育運大學校長、中華台北棒球協會副理事長林華韋，陸方主席則由北方工業大學副校長王建穩擔任。2017年舉辦第一屆聯賽，今年邁入第三屆，聯賽設小學組、初中組、高中組和大學組，今年新設女子棒球組，分預選賽、分站賽和總決賽三部分。

主辦方資料，今年兩岸一共有27支大專院校隊伍參賽，包含廈門大學、北京師範大學、台灣中原大學、世新大學等，其中，世新大學為上屆冠軍，賽事安排在4月3日至7日，共舉辦32場比賽，隨後進行交流參訪活動。

▲第三屆海峽兩岸學生棒球聯賽共27支隊伍參賽。（圖／記者曾俊豪攝）