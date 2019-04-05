拔菜總部將辦「死亡音樂會」抗議蔡英文　總統府：警方依程序處理

▲反英團體將在總統府音樂會前往抗議。（圖／翻攝自「全民拔菜總部」臉書）

記者蔣婕妤／台北報導

總統府將在6日晚間舉辦總統府音樂會，有年輕人在網路上號召「2020，我年輕，我挺英」活動力挺總統蔡英文，不過，反蔡政府臉書社團「全民拔菜總部」也將同日舉辦「死亡音樂會」抗議蔡英文，對此，總統府發言人張惇涵表示，警方會依程序做好維安處理。

「全民拔菜總部」臉書社團貼文指出，「6日下午五時請大家到中正紀念堂大門來參加拔菜總部的好戲，總督府百年死亡音樂會。蔡英文媚日集團在慶祝總督府建立100年，在凱道舉辦慶祝音樂會。總司令要用最精彩的倒退嚕幫她門做法事牽亡過橋。請大家踴躍出席和台奸獨孬孬們拼場。」

面對抗議團體，張惇涵回應，總統府音樂會在籌備階段時，國安單位已經有注意到維安問題，由於總統府音樂會活動是開放民眾自由入場，還是會以給民眾方便為主，針對陳抗團體，警方會依造標準作業程序處理。

對比不滿蔡英文團體，挺英青年也預計要在同日晚間舉辦活動給蔡英文力量，「2020，我年輕，我挺英」行動聲明介紹，他們是一群自主發起的年輕人，預計在6日晚間7點於懷寧街及凱達格蘭交叉口開始在現場發送千份手舉牌，邀請觀眾加入年輕挺英的行動，表達支持蔡英文競選連任的理念。