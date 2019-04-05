林飛帆表態「用行動幫蔡英文贏得連任」　盼賴清德接受蔡賴配

▲林飛帆、蔡英文。（合成圖／記者張一中、屠惠剛攝）



政治中心／綜合報導

前行政院長賴清德投入民進黨2020總統初選，欲阻斷總統蔡英文的連任之路，引發黨內分裂危機。對此，太陽花學運領袖林飛帆5日在臉書表態「支持蔡英文」，也會付出行動替小英贏得連任，也希望賴清德能接受協調和蔡英文搭配，成為更強韌的組合。

林飛帆表示，在蔡英文與賴清德兩人分別登記參與初選後，初選程序已經啟動，這表示兩位是有信心進行一場民主競爭，若中途橫加廢止，所引發的亂局與爭議，結果恐怕將不只是民進黨的分裂，而是本土陣營與台灣民主發展前景的山崩地裂，乃至台灣民主與國家主權的淪喪。

林飛帆說自己不是民進黨員，但對目前國家局勢的走向深感憂慮，「我相信，蔡總統絕對不希望這個政治後果，成為她的負面政治遺產。」並明確表達，「民進黨總統初選，我支持蔡英文總統。」

林飛帆指出，賴清德願意承擔大局的胸襟，和團結本土陣營與進步改革期盼的決心；「但我更相信，賴院長若願意接受黨內初選協調機制，與蔡總統搭檔形成更強韌的組合，將是展現更大承擔的最佳機會。」。

林飛帆強調，倘若賴清德真的放不下「舍我其誰」的執著，那會有許多心懷進步改革理念的同行夥伴，「尤其是年輕世代，也會願意竭盡全力幫忙蔡英文總統爭取更多人的支持，贏得民進黨的總統民調初選，而非『掀牌桌讓火車出軌』。」

林飛帆向蔡英文喊話，「有更多支持妳的辣台派，願意用行動一起支持妳贏得初選，贏得連任，請妳一定要有信心。」