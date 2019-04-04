被蔡正元逼問到底去哪了？方文山：周杰倫的歌詞絕對排第一

▲蔡正元專訪方文山。（圖／《POP搶先爆》提供）



政治中心／綜合報導

前立委蔡正元近期代班主持電台節目，4日訪問到知名音樂人方文山，令人相當好奇政治人物與音樂人的談話中能擦出什麼火花？在節目中，蔡正元代網友逼問方文山，「最近到底去哪了？還有在幫周杰倫寫歌嗎？」，方文山則請觀眾朋友放心，「周杰倫的歌詞一定排第一」。

《POP搶先爆》前主持人黃光芹因遭韓粉圍剿，怒辭節目主持人，而節目在四月第一週找來蔡正元當代班主持。蔡正元4日訪問方文山時代網友逼問當事人「最近到底去哪了？還有在幫周杰倫寫歌嗎？」，方文山回應，「請觀眾朋友放心，周杰倫的歌詞一定是排第一」。

方文山說，除了幫周杰倫及其他歌手創作詞曲外，目前正在撰寫《書法武林》電視劇的劇本。他表示，一般人對書法的理解比較嚴肅、學術，而寫書法跟欣賞書法的方式從古至今都一樣，他認為可以更貼近生活，所以就把平面藝術的書法變成表演藝術。對此，蔡正元笑回，「你應該去當中華文化復興委員會主委」。

至於《書法武林》的男主角會不會找周杰倫？方文山表示，周杰倫不太可能有空去演50到60集的戲劇，當導演也不可能，「可能是主題曲的協助」，而他自己則會親自執導正在撰寫的電視劇。