硬超右轉貨車！騎士噴飛「頭撞變電箱」反彈重傷身亡...奪命2視角曝光

突發中心／台北報導

北投區承德路七段393巷口21日發生死亡車禍，吳姓貨車駕駛右轉時與謝姓男子發生碰撞，造成謝男當場無呼吸心跳，送醫後仍宣告不治。警方指出，雙方酒測值皆為0，至於詳細車禍發生原因還有待釐清。

▲超車撞擊瞬間。（圖／社會中心記者翻攝，下同）



▲騎士頭撞到電箱。



畫面中可以看見，謝姓男子（23歲）與吳姓貨車駕駛（29歲）同向同車道行駛，不料當貨車準備右轉時，謝男車速過快、來不及剎車就這麼擦撞到貨車右前車頭，整個人當場摔飛出去，頭部撞擊到旁邊的電箱反彈，重傷身亡。

警方初步研判，貨車駕駛右轉彎時已先放慢行車速度，但後方的機車卻沒有採取減速安全措施，造成要超車時擦撞貨車頭，再向前滑行碰撞台電變電箱導致嚴重傷害；雖然無參考基準計算機車速度，但從影像中可以明顯看到機車有速度過快情形。

▲超車的另外一個角度。



▲後方黑衣騎士嚇傻。



對此警方指出，統計2018年右轉彎未注意其他車輛肇事計1841件，共造成4人死亡、1448人受傷，為提高駕駛人正確安全駕駛觀念，公路總局已將「轉彎前未察看照後鏡並轉頭注意有無障礙或車輛行人」列入汽機車考照加重扣分項目，同時日後也會針對汽車駕駛人轉彎應注意事項及實際案例加強宣導。

警方進一步說明，此案雙方皆有未注意疏失，但會造成死亡結果，實歸因機車車速過快所致，統計北投分局2019年1月1日至3月15日移動式測速照相取締機車超速計495件，較去年同期減少360件，日後將持續列管北投分局取締機車超速及機車各項違規攔停績效，於局週報檢討提報。

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