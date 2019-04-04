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鮮肉愛上人妻姊姊！　自白「沙發、床上都做過...」淚求原諒

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▲▼性侵,上床,嘿咻,做愛,性愛。（圖／翻攝pixabay）

▲25歲戴男與29歲人妻同事劉女，多次趁著餐廳下午休息的空檔，相揪到姑姑家及父親家嘿咻。（圖／pixabay）

記者陳凱力／新竹報導

新竹一名25歲鮮肉愛上人妻姊姊，兩人發展婚外情卻被人妻丈夫發現，由於鮮肉家人懷疑遭到仙人跳，因此拒絕私下和解，丈夫一狀告上法院。檢方依鮮肉男與人妻line對話、人妻自白影片及鮮肉承認與人妻發生性關係的錄音，對鮮肉男依妨害家庭罪嫌起訴。

檢警調查，25歲戴男在新竹一家餐廳工作，他與育有1子的29歲人妻同事劉女，日久生情，兩人多次趁著餐廳下午休息的空檔，相揪到戴男姑姑家及戴父家嘿咻。

不過劉女的丈夫卻在妻子手機發現line對話，「昨夜你開心嗎？」、「好刺激」「又想要愛愛了」等訊息，劉夫質問妻子，劉女才向丈夫坦承認錯，並錄下自白，交待與戴男出軌過程。

劉夫將妻子外遇小鮮肉的過程向小舅子抱怨，並氣得離家出走，不願與妻同住。小舅子為了幫姊夫出頭，向戴男索討30萬元遮羞費，戴男自知理虧，原本同意付錢了事，不過戴家人卻發現劉女夫妻兩人事發後竟還共同出遊，拍下親密照貼在臉書上，戴家人認為戴男遭到仙人跳，態度強硬、拒絕付款。劉夫憤而控妻子及戴男妨害家庭。

檢方依人妻劉女的自白影片、line對話討、小舅子前往協時，戴男坦承與劉女發生性關係的對話錄音，認為戴男確有妨害家庭之嫌，並予以起訴。

★圖片為版權照片，由免費圖庫pixabay供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經免費圖庫pixabay許可，不得部分或全部轉載！

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關鍵字：人妻,外遇,婚外情,鮮肉,妨害家庭

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