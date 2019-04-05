華聞快遞／編程控制能炒菜　2019上交會：機器人成「賢妻良母」

▲大陸首台「完全自主」可編程控「智能炒菜機器人」。（圖／中新社）



《上海》編程控制能炒菜 2019上交會：機器人成「賢妻良母」

第七屆中國（上海）國際技術進出口交易會（上交會）即將開幕，其中，上海愛餐機器人（集團）有限公司是一家專業從事人工智能炒菜機器人的研發、製造、銷售一體化的高科技企業，以後將帶來具有完全自主知識產權的可編程控「智能炒菜機器人」。（中新網）

《北京》陸商務部：第二屆進博會已有1800多家企業報名

陸商務部4日指出，截至4月2日，已經有1800多家企業報名參加第二屆中國國際進口博覽會。發言人高峰在會上表示，在招展方面，已簽約企業數量超過900家，來自77個國家和地區，包括17個G20成員和30多個「一帶一路」相關國家。（新華社）

《雲南》雲南組織機電企業赴南亞多國開拓市場

雲南省商務廳5日指出，為深化雲南與南亞國家貿易往來，幫助雲南企業建立國際市場營銷渠道，雲南省商務廳對外貿易處近期組織雲南機電企業赴巴基斯坦、孟加拉國、尼泊爾開拓市場。（中新社）

《四川》成都：生態綠道串起公園城市幸福生活

四川成都以建設區域、城區、社區三級綠道為契機，挖掘綠道生態價值，增進沿線民生福祉，打造美麗宜居的公園城市。截至2018年底，成都天府綠道已累計建成2607公里，2019年成都還將建設1200公里綠道。（央視）

▼成都生態綠道串起公園城市幸福生活。（圖／央視）



《甘肅》蘭州千餘人義務植樹5000餘株 荒山遍綠窪地成林

蘭州市七里河區4日組織全區1200餘名幹部展開義務植樹活動，總共栽植5000餘株雲杉樹苗，占地近50畝。七里河區林業和草原局副局長張中海表示，該區將進一步加強造林綠化工作，爭取在2018——2020年三年內新增造林面積5000畝。（中新社）

《貴州》貴州省山地旅遊裝備「招商引資推介會」走進義大利

貴州省投資促進局5日指出，貴州省山地旅遊裝備「招商引資推介會」當地時間4日下午在義大利米蘭舉行，本次活動希望貴州的山地旅遊與義大利的戶外運動充分結合起來，找到進一步深化交流合作的契合點，開啟貴州與義大利交流合作的新篇章。（中新社）

《北京》商務部多措並舉 推動汽車消費升級

對於提振汽車消費方面，陸商務部新聞發言人高峰4日表示，將會同相關部門多措並舉，從優化環境、增加供給、促進升級、拓展消費等重點方面入手，採取積極措施，推動中國汽車消費市場健康平穩發展。（新京報）

《四川》首列盧森堡-成都中歐班列啟程 15天後抵達成都國際鐵路港

首列盧森堡直達成都國際鐵路港的中歐班列（成都）於當地時間4日啟程。據了解，該班列將途經德國、波蘭、白俄羅斯、俄羅斯、哈薩克等多個國家，由新疆阿拉山口口岸入境，預計15天後抵達成都國際鐵路港。（中新社）

▼首列盧森堡至成都「中歐班列」啟程。（圖／中新社）

