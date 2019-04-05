　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

華聞快遞／天津與在京企業達成意向投資額約2220億元

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼天津市。（圖／CFP）

▲天津與在京企業達成意向投資額近500億元人民幣。（圖／CFP）

《天津》天津與在京企業達成意向投資額近500億元人民幣

京津合作企業懇談會日前舉辦，航天建築設計研究院、聯想集團、北京中發飛詢、榮豐控股等100餘家在京企業參會，與天津共達成意向項目19個，意向投資額484.55億元（人民幣，下同，約新台幣2221.95億元）。（新華社）

《北京》新一輪北京綠化啟動　年底市域森林覆蓋率將達到44%

按照北京市園林綠化局的規劃，2019年全市將新增造林綠化25萬畝，全市森林覆蓋率將達到44%，人均公共綠地面積將達到16.4平方米，數字的背後，傳遞的是未來滿眼的新綠。（新京報）

《河北》河北推出「22條」重點培育科技類慈善類社會組織

河北省人民政府15日指出，河北省委辦公廳、河北省政府辦公廳印發《關於促進全省社會組織高質量發展的若干措施》，針對河北全省社會組織工作中存在的問題，提出了加大扶持培育力度、加強黨的建設、強化綜合監管、搭建服務平台和完善保障機制等5個方面22條創新務實措施，重點培育科技類、慈善類社會組織。（人民日報）

《遼寧》瀋陽：年底前有效治理85%以上行政村生活垃圾

瀋陽市日前發布《瀋陽市農村人居環境整治村莊清潔行動實施方案》，全市要利用3至6月集中展開村莊清潔「三清一改百日攻堅」活動，清潔行動覆蓋農戶、農民知曉率和農戶參與率力爭達到100%，實現2019年底前有效治理85%以上行政村的生活垃圾。（瀋陽日報）

▼瀋陽年底前有效治理85%以上行政村生活垃圾。（圖／CFP）

▲▼遼寧,瀋陽,瀋陽市。（圖／CFP）

《浙江》浙江省推出確實減輕基層負擔二十條

浙江省日前推出《整治形式主義突出問題切實減輕基層負擔的若干意見》，以「最多跑一次」改革精神激勵廣大幹部擔當作為，強化以解決問題、服務基層為導向的務實作風，持續推動全省「三服務」活動取得更顯著成效。（浙江日報）

《遼寧》近三年遼寧省屬高校科技成果省內轉化率達80%

訂單式科技創新和成果轉化新模式，是遼寧省省屬高校科技成果又好又快轉化為現實生產力的又一成功案例。據統計，遼寧省高校近三年省內轉化科技成果6763項，轉化金額18.91億元，省屬高校科技成果省內轉化率達80%。（遼寧日報）

《安徽》前兩月安徽對外投資1.7億美元

安徽省商務廳指出，1至2月，全省新批境外企業（機構）11家、下降21.4%，協議對外投資1.4億美元、下降30.1%，實際對外投資1.7億美元、增長19%，對外承包工程新簽合約額1.8億美元、增長35%，對外承包工程完成營業額3.9億美元、增長13.1%，外派勞務2842人。（中安在線）

《重慶》一季度重慶主城建成「增綠添園」項目15個

重慶市城市管理局指出，2019年一季度，主城區共建成「增綠添園」項目15個，這種「開窗見綠、出門見景、四季見花」的景象，將出現在更多市民身邊。（重慶日報）

▼一季度重慶主城建成「增綠添園」項目15個。（圖／CFP）

▲▼重慶。（圖／CFP）

ET快訊
Mei女兒「偷拍又傳群組聊」　阿弟飆罵：妳不配當我女兒
蔡依林賞櫻被拍！阿信驚喜現身「摀嘴羞笑」網友暴動了
檳榔西施慘死　法醫助理「這麼漂亮應該當小老婆」爆瘦30kg遭

關鍵字：華聞快遞,天津,投資

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

中美經貿談判近尾聲　庫德洛：中方首次承認竊「美智慧財產權」

大爆炸78人罹難　江蘇鹽城決定「徹底關閉」響水化工園區

影／母雞5年不生蛋！主人無奈宰了…肚子剖開一看發現「價值1千萬」寶貝

華聞快遞／天津與在京企業達成意向投資額約2220億元

包承柯：蔡政府若不改邪歸正「軍機過中線」將頻繁出現

清明陽光四射！兩岸三地齊聚西安公祭「軒轅黃帝」

川普會見劉鶴：經貿協議「4周內可知結果」之後計畫見習近平

中美經貿第9輪磋商「有巨大進展」！川普：達協議後會晤習近平

中美第九輪貿易磋商　陸學者點出「這裡」才是主戰場

25歲車禍亡「遺願」高中同學復合…閨蜜為她結婚「澆水2年」堅種一棵樹

蔡依林被王柏傑從後面硬上　小S閨密變小三...「有吻戲就接」

想吃當歸鴨自己錯畫成當歸下水　奧客伯怒撕菜單：我叫人來砸店！

交往小鐘1年「分手原因」曝光！　 茵芙大讚他「男朋友裡真的很好的人」

孫鵬孫鵬沉默五秒哽咽　 說不出話「不知明天會發生什麼」

單車男慘遭曳引車攔腰輾過... 死者姐崩潰痛哭駕駛下跪道歉

迪士尼巡遊Shellie May暈倒　抬離場不摘頭套保童話形象

10年後瀕危石虎500→10000隻！ 苗議員「太多才會被車撞」網轟翻

屬豬免費、12歲以下免門票　兒童連假22間樂園省錢懶人包

高雄市長韓國瑜就在深夜時間　親自帶隊擴大夜店臨檢

《權力遊戲》艾莉亞上《A咖秀》爆大雷！　下秒GG「手狂抖嚇慘了」

中美經貿談判近尾聲　庫德洛：中方首次承認竊「美智慧財產權」

大爆炸78人罹難　江蘇鹽城決定「徹底關閉」響水化工園區

影／母雞5年不生蛋！主人無奈宰了…肚子剖開一看發現「價值1千萬」寶貝

華聞快遞／天津與在京企業達成意向投資額約2220億元

包承柯：蔡政府若不改邪歸正「軍機過中線」將頻繁出現

清明陽光四射！兩岸三地齊聚西安公祭「軒轅黃帝」

川普會見劉鶴：經貿協議「4周內可知結果」之後計畫見習近平

中美經貿第9輪磋商「有巨大進展」！川普：達協議後會晤習近平

中美第九輪貿易磋商　陸學者點出「這裡」才是主戰場

25歲車禍亡「遺願」高中同學復合…閨蜜為她結婚「澆水2年」堅種一棵樹

低成本Cosplay的逆襲！一人扮兩角，背後靈冒出「翹臀→蛇姬美胸」

《魂囚西門》值得看嗎？心理師連鬼都能治　看完最後一集就知不荒謬

規模最大總統府音樂會！結合「看見台灣」影像　6日免費入場

林青霞母校60年校慶　社團校友七步舞重溫兒時回憶

壓到小雞！6歲孩「翻出全部家當」奔醫院　不知死了哭著繼續湊錢

動物園喜獲新成員！　歐亞水獺「金莎」舔拭小寶寶依偎入睡

每月無薪加班70hrs！日勞基署認定太空機構員工自殺「為職災」

高雄現神秘藍眼淚！就怕遊客迷路找不到　警貼心設「諮詢專區」

朱立倫籲公開朱吳會展現團結　國民黨不同意

最廢的超能力男主角！《會讀心術的那小子》之我要成為通靈王

女子上班遲到闖紅燈被攔下 對警撒嬌快開單：討厭死你啦

大陸熱門新聞

報復男友錯砸12輛名車　長腿妹..

火車「熱褲妹」猛伸辣腿！他羞炸

遺願高中同學復合…閨蜜為她結婚..

床的世界、和成研發長照產品登陸

他帶牛奶登機遭拒　當場秒灌2...

6歲重症女孩配對成功　被悔捐瞬..

AIT駐美軍　陸外交部：堅決反..

江蘇泰興化工廠爆炸

「捨命生子」網紅逝世！丈夫回應..

「成人版抖音」狂吸9千萬　警火..

98歲阿嬤欠錢50年　走3公里..

母雞5年不生蛋！主人肚子剖開發..

被電梯夾不爽　外送員踹斷7旬嬤..

缺席同事婚禮「被開除」　老闆：..

更多熱門

相關新聞

移動互聯網5年營收增15倍！湖南打造產業新高地

2018年湖南移動互聯網產業營收首破千億元（人民幣，下同），達到1060億元，是2013年的15倍；省會長沙作為主陣地營收900億元，互聯網發展指數在中國直轄市及省會城市排名第六、中部地區第一。移動互聯網產業已成為中部省份湖南的「新名片」。

2年增100家！外資酒店巨頭加速在華佈局

中關村國際青年創業平台揭牌

雲端最有錢／低薪投資術　7年級生養股存千萬

華聞快遞／湖南聯手百度「產業智能化」

讀者迴響

發燒話題

日本新年號 張國榮 我們與惡的距離 酒駕修法 鄭捷 許淑淨 王令麟 孟耿如 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 金城武 王令麟 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 鄧紫棋 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

台北男大生醉倒夜店　竟遭撿屍性侵

道路挖空細膩鋪平　高雄人感動淚

29歲OL掃墓左眼爆痛　驚見「4隻汗蜂」

新莊水泥人塚敲不開！禮儀師一拜裂了

報復男友錯砸12輛名車　長腿妹一聽要賠哭了

富士山頂是他的…日政府每年花大錢租借

板橋湳雅夜市要拆了！在地人：攤販少一半

北一女筆記賺進百萬！「學姐」真面目曝光

檳榔西施遭虐殺　法醫助理亂說話遭索命

載完第一趟　Uber司機路邊哭20分鐘

女兒抓螳螂！4倍長鐵線蟲爆肚竄出

搭郵輪出海第一天暴斃　旅客伴屍4天

地震要留在床上　專家3點救命

火車「熱褲妹」猛伸辣腿！他羞炸

《炮仔聲》惡媳肉體出軌！淋浴被抓包不連戲

更多

最夯影音

更多

蔡依林被王柏傑從後面硬上　小S閨密變小三...「有吻戲就接」

想吃當歸鴨自己錯畫成當歸下水　奧客伯怒撕菜單：我叫人來砸店！

交往小鐘1年「分手原因」曝光！　 茵芙大讚他「男朋友裡真的很好的人」

孫鵬孫鵬沉默五秒哽咽　 說不出話「不知明天會發生什麼」

單車男慘遭曳引車攔腰輾過... 死者姐崩潰痛哭駕駛下跪道歉

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面