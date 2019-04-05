華聞快遞／天津與在京企業達成意向投資額約2220億元

▲天津與在京企業達成意向投資額近500億元人民幣。（圖／CFP）



《天津》天津與在京企業達成意向投資額近500億元人民幣

京津合作企業懇談會日前舉辦，航天建築設計研究院、聯想集團、北京中發飛詢、榮豐控股等100餘家在京企業參會，與天津共達成意向項目19個，意向投資額484.55億元（人民幣，下同，約新台幣2221.95億元）。（新華社）

《北京》新一輪北京綠化啟動 年底市域森林覆蓋率將達到44%

按照北京市園林綠化局的規劃，2019年全市將新增造林綠化25萬畝，全市森林覆蓋率將達到44%，人均公共綠地面積將達到16.4平方米，數字的背後，傳遞的是未來滿眼的新綠。（新京報）

《河北》河北推出「22條」重點培育科技類慈善類社會組織

河北省人民政府15日指出，河北省委辦公廳、河北省政府辦公廳印發《關於促進全省社會組織高質量發展的若干措施》，針對河北全省社會組織工作中存在的問題，提出了加大扶持培育力度、加強黨的建設、強化綜合監管、搭建服務平台和完善保障機制等5個方面22條創新務實措施，重點培育科技類、慈善類社會組織。（人民日報）

《遼寧》瀋陽：年底前有效治理85%以上行政村生活垃圾

瀋陽市日前發布《瀋陽市農村人居環境整治村莊清潔行動實施方案》，全市要利用3至6月集中展開村莊清潔「三清一改百日攻堅」活動，清潔行動覆蓋農戶、農民知曉率和農戶參與率力爭達到100%，實現2019年底前有效治理85%以上行政村的生活垃圾。（瀋陽日報）

▼瀋陽年底前有效治理85%以上行政村生活垃圾。（圖／CFP）



《浙江》浙江省推出確實減輕基層負擔二十條

浙江省日前推出《整治形式主義突出問題切實減輕基層負擔的若干意見》，以「最多跑一次」改革精神激勵廣大幹部擔當作為，強化以解決問題、服務基層為導向的務實作風，持續推動全省「三服務」活動取得更顯著成效。（浙江日報）

《遼寧》近三年遼寧省屬高校科技成果省內轉化率達80%

訂單式科技創新和成果轉化新模式，是遼寧省省屬高校科技成果又好又快轉化為現實生產力的又一成功案例。據統計，遼寧省高校近三年省內轉化科技成果6763項，轉化金額18.91億元，省屬高校科技成果省內轉化率達80%。（遼寧日報）

《安徽》前兩月安徽對外投資1.7億美元

安徽省商務廳指出，1至2月，全省新批境外企業（機構）11家、下降21.4%，協議對外投資1.4億美元、下降30.1%，實際對外投資1.7億美元、增長19%，對外承包工程新簽合約額1.8億美元、增長35%，對外承包工程完成營業額3.9億美元、增長13.1%，外派勞務2842人。（中安在線）

《重慶》一季度重慶主城建成「增綠添園」項目15個

重慶市城市管理局指出，2019年一季度，主城區共建成「增綠添園」項目15個，這種「開窗見綠、出門見景、四季見花」的景象，將出現在更多市民身邊。（重慶日報）

▼一季度重慶主城建成「增綠添園」項目15個。（圖／CFP）

