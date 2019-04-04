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2年前改槍遭判刑！　退伍軍械士為「賺律師費」重操舊業

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▲▼退伍軍械士遭判刑，沒錢請律師竟再改槍販售賺律師費。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲警方荷槍實彈配戴盾牌攻堅，將交易槍枝的尤男等6人制伏。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者李忠憲／台中報導

尤姓退伍軍械士多年前遭警方破獲他的軍火兵工廠，2017年遭法院判刑，他因缺律師費，竟又繼續改槍販售牟利，成為地方上高風險人物，除此之外，尤男更具有中華統一促進黨黨員身分。刑事局中部打擊犯罪中心3日到雲林鎖定尤男交易軍火，一舉逮捕6人並查獲槍彈，詢後依《槍砲彈藥刀械管制條例》移送法辦。

據了解，藏身雲林虎尾的38歲尤姓男子平時擁槍自重，2年前遭高雄市警局三民二分局查獲改造槍工廠，判刑5年4月，目前仍在上訴中，急需資金聘請律師。不料，尤男不循正途賺錢，反倒運用自身陸軍軍械士退伍，具有槍械相關知識的背景，私自改造槍械，準備以每把10萬元的價格，透過友人販售賺取暴利，藉此請個好律師來為自己辯護。

▲▼退伍軍械士遭判刑，沒錢請律師竟再改槍販售賺律師費。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲▼警方查扣改造手槍及子彈。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲▼退伍軍械士遭判刑，沒錢請律師竟再改槍販售賺律師費。（圖／記者李忠憲翻攝）

警方3月中旬獲報後，報請雲林地檢署檢察官李侃穎指揮，會同高雄市警局左營分局共同偵辦。經多日跟監，警方3日凌晨12點20分見時機成熟，荷槍實彈並配戴防彈盾牌、防彈背心等前往虎尾鎮某汽車旅館攻堅，一舉查獲正在進行槍枝交易的尤姓男子等6人，現場也查扣到金牛座915改造手槍1把、子彈12發以及8支手機。

▲▼退伍軍械士遭判刑，沒錢請律師竟再改槍販售賺律師費。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲▼警方攻堅進入汽車旅館房內，嚇稱不許動，趴下。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲▼退伍軍械士遭判刑，沒錢請律師竟再改槍販售賺律師費。（圖／記者李忠憲翻攝）

另外，尤男在2010年間在西螺友人吸收下，加入中華統一促進黨。由於該政黨以特定人民團體作為包裝，有計畫性及組織性地參與政治性陳抗且具有幫派背景，經常以暴力手段滋擾合法集會及特定對象，因此列為高風險對象。

▲▼退伍軍械士遭判刑，沒錢請律師竟再改槍販售賺律師費。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲▼尤姓男子加入中華統促黨，擁槍自重，遭依法送辦。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲▼退伍軍械士遭判刑，沒錢請律師竟再改槍販售賺律師費。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲▼退伍軍械士遭判刑，沒錢請律師竟再改槍販售賺律師費。（圖／記者李忠憲翻攝）

警方表示，由於2020總統及立委選舉準備展開，國內各政黨人士紛紛表態投入初選。為避免不法份子及有心人士利用此管道取得槍枝，對相關候選人造成生命安全危害，影響大選結果。專案小組將尤男為首的改造販賣槍械集團一舉成擒，遏阻非法槍械流入市面，警方也將持續全面檢肅非法槍彈，以確保人民生命財產安全，建構優質生活環境。

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關鍵字：改造手槍,軍械士,中華統一促進黨,雲林,刑事局,中打

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