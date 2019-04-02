西螺4千戶停電2小時　上班上學全亂套！車子困車庫動不了

▲雲林西螺鎮市區大停電，影響住家、商家及工廠高達4千多用電戶。（圖／記者傅誠翻攝）

地方中心／雲林報導

雲林西螺鎮市區2日上午7時許無風無雨卻無預警大停電，影響住家、商家及工廠高達4千多用電戶，台電雲林區處表示，西螺二次變電所供電線路故障造成停電，緊急派人搶修歷經2小時，全部恢復供電。

雲林西螺鎮市區2日一早發生大停電，造成鎮上商業區的延平路、中山路、中正路等區共4068戶停電。一早正逢上班上課時間，許多民眾因車子被困在車庫無法開動怨聲載道；鎮上的蔬果供應商及冷凍廠房也相當心急，詢問台電到底是出了什麼事，擔心一再跳電冷藏設備出問題，生鮮產品會壞掉。

▲雲林西螺鎮市區大停電，蔬果供應商及冷凍廠房擔心生鮮產品會壞掉。（圖／記者傅誠翻攝）

經台電公司檢修，發現是西螺二次變電所饋線主開關發生故障，造成部分地區停電，緊急進行搶修先採區段恢復供電。1小時後恢復部分區域供電，停電降至320戶，不過供電情形仍斷斷續續，至9點15分才全部恢復，至於饋線發生故障原因仍待檢修人員檢查釐清。

▲▼台電緊急進行搶修，發現是西螺二次變電所饋線主開關發生故障。（圖／記者傅誠翻攝）

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