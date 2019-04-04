手偶短劇、吉他帶動唱樣樣來　新北237位閱讀志工前進校園當「故事媽媽」

▲新北教育局表示，從106學年度起規劃辦理故事志工初階、進階及高階培訓課程，至今已培訓237位市民完成課程培訓。（圖／新北市教育局提供）

記者崔至雲／台北報導

新北市教育局在兒童節前夕於北大國小辦理閱讀志工初階培訓課程，讓「陪伴閱讀」成為最溫暖的兒童節禮物。課程除了培養志工說故事與提問的能力，更規劃創意繪本的製作，未來志工將帶著孩子編製自己的創意繪本，用趣味互動培養孩子的閱讀力。

新北市教育局表示，從106學年度起規劃辦理故事志工初階、進階及高階培訓課程，至今已培訓237位市民完成課程培訓，目前在126所國小協力晨間入班說故事、圖書館營運管理以及課後陪讀等閱讀教育工作，故事志工也進一步結合自己的特殊專長，藉由手偶短劇、兩人相聲、劇團展演、故事角色口技模仿、繪本創意製作、吉他帶動唱讀等方式讓孩子們勇敢表達自己的想法，孩子們下課後仍緊緊圍繞在志工身旁，捨不得讓志工離開。

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▲▼新北市教育局培育237位閱讀志工前進校園當「故事媽媽」。（圖／新北市教育局提供）

志工故事媽媽、北大國小家長于富雪表示，不論是初踏入故事講演或已擔任一段時間的故事媽媽，在此次課程都是滿載而歸。現任北大國小家長會長鄒志鴻、同時也是學校的故事志工表示，原來跟孩子說故事，竟然是如此的專業，在此次的見習中也提昇了自己選書、說故事、引導孩子思考的提問以及道具製作的實務技巧，收穫良多，同時也看到這多的志工願意犧牲假日來為孩子的閱讀教育努力，非常感動。

▲故事志工在說故事同時，也結合自己特殊專長，藉由手偶短劇、劇團展演等方式讓學生了解故事內容。（圖／新北市教育局提供）

新北市教育局指出，閱讀是一切學習的基礎，目前市府已投入16.6億元改造公共圖書館及學校圖書館，並斥資超過6.5億元購置多元閱讀刊物，積極充實學校的閱讀環境設備，今年度也將投入4,100萬元改造21所國小學校圖書館並挹注3,000萬元持續充實各國中小圖書館藏；除了優質的閱讀環境，還有堅強學校團隊，新北市努力營造孩子的愛閱素養，期待更多的市民朋友一同加入故事志工的行列，藉由閱讀陪伴孩子渡過寶貴的童年，豐富彼此的生命。

▲新北市教育局在兒童節前夕辦理閱讀志工初階培訓課程。（圖／新北市教育局提供）