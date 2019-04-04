蜂農注意！範圍擴大、不限季節　都能到這些地方放蜂產蜜

▲ 農糧署說明，原本只有在6月至12月才能放蜂的限制已取消。（示意圖／新北市農業局提供）

記者許展溢／台北報導

蜂農原每年6月至12月才能在林地放蜂，但為鼓勵蜂農開發多元蜂產品，促進國內蜂產業發展，農委會擴大申請放置蜂箱區域為林務局管轄的所有國有林地，彈性調整申請時間及蜂箱放置時間，也就是現在可以依據自身需求申請放蜂。

農糧署主秘陳啓榮表示，原本只有在6月至12月才能放蜂的限制已取消，但有的養蜂人家每年年初就會有需求，加上有時受氣候影響，導致蜂農無法放蜂，現在範圍擴大、時間拉長，可依據自身需求彈性申請放蜂時間，另可選擇放蜂的區域也從原本的林班地，放寬至林務局所轄的國有林地，包含林班地、保安林地等林業用地。

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▲農糧署強調，現在放蜂範圍擴大、時間拉長，蜂農可依據自身需求彈性申請放蜂時間。（示意圖／新北市農業局提供）

農糧署進一步說明，台灣的蜂蜜一向以龍眼蜜與荔枝蜜為大宗，產量易受作物開花情況的影響，考量台灣森林擁有豐富蜜源植物，如瓊崖海棠、白千層、烏桕、羅氏鹽膚木及櫸木等。蜜源植物多樣性甚於平地，具備多元蜂產品發展潛力，蜂農若有需求，可向產銷班、地區性或全國性農民團體申請，以利開發多元蜂產品，促進國內蜂產業發展。

不過農糧署提醒，蜂農要在蜂箱預定放置時間前1個月提出申請，經產銷班、地區性或全國性農民團體，向所屬輔導單位（農會或鄉鎮市區公所）申請辦理初審，再由所屬輔導單位函送農糧署所轄分署複審後，由林務局林區管理處辦理用地審查及訂定契約事宜。