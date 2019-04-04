他被驗出癌症末期　突買樂透中770萬！將帶老婆「一路玩到掛」

For Richard Beare of Charlotte, a $250,000 Carolina Black win means he can take his wife on a dream vacation to Italy. “My wife has always wanted to go to Italy, since that’s where her descendants are from,” he said. “Now I can take her.” Enjoy your trip! https://t.co/kFWuE7KBie pic.twitter.com/qprFEqSd9J — NC Education Lottery (@nclottery) 2019年4月2日

國際中心／綜合報導

美國北卡羅萊納州老翁比爾（Richard Beare），被診斷出罹患肝癌第四期，陷入人生谷底的他，日前與妻子外出時，一時興起買下一張彩券和4張刮刮樂，沒想到竟刮中了25萬美元（約新台幣770萬元）。

根據CNN報導，比爾退休前是一名汽車修理工人，平常沒有購買刮刮樂或彩券的習慣。一日夫妻倆出門散步時，看到彩券威力球（Powerball）累積獎金相當高，他便在妻子的慫恿下買了一張碰碰運氣，之後還購買了4張刮刮樂。

▲一張刮刮樂改變人生。（示意圖／達志影像／美聯社）

當比爾刮到第4張時，發現刮刮樂上的數字與大獎數字符合，慌張地向妻子確認這是什麼情況，「她跟我說，這表示我們中了大獎，贏得25萬美元」，夫妻倆不禁面面相覷，驚訝得不知所措。扣稅後比爾總共獲得17萬6876美元（約新台幣545萬元）。

比爾表示，沒想到在人生的最後，竟能受到上天眷顧，幸運的得到這筆獎金，讓他能夠有機會實現願望。未來他準備和妻子一起旅行，「我妻子是義大利後裔，一直想去義大利，現在終於能帶她去了。」