小六女檢舉同學作弊！遇「家長會長兒子」被逼公開道歉　校方回應了

記者柯沛辰／綜合報導

台北市2名國小六年級女童日前檢舉男同學作弊，不料疑因對方母親是家長會長，竟被導師要求向男同學「公開道歉」，讓她備感委屈。事件曝光後，學校31日出面滅火，表示是導師調查有疏失，已要求好好修復學生關係。

今年1月上旬，小六女學生小蘭（化名）目睹班上男同學在期末考上作弊，事隔一周向導師舉發。但導師認為事發很久了，指控也無憑無據，竟回覆小蘭「太晚了，以後要早點說」，還問她「有沒有和其他人講？」小蘭回「沒有」，不料導師竟要她去跟作弊的男同學道歉。

▲小六女童檢舉作弊被逼道歉，內心很委屈。（圖／東森新聞，下同）

當時小蘭覺得莫名其妙，不料隔天一早，男同學姊姊（校外人士）隨即闖入校園要找2人算帳，嚇得她躲進廁所不敢出來。當天下午，小蘭原以為事情就此落幕，沒想到卻被班導叫去，強調男同學母親不同意私下道歉，要求2人在全班面前「公開道歉」。

小蘭聽完覺得很委屈，因為她明明看見男同學在考試時多次起身偷看別人答案，當時也有很多人看見，是之後想了很久才跟班上另一名女同學下定決心去舉報，難道就因為對方母親是家長會長，所以必須認錯？「我沒做錯事，為什麼要道歉…」

▲母親不捨女兒受委屈，一度激動落淚「我很失敗。」

男同學被檢舉後疑似懷恨在心，在班上不斷用不雅字眼攻擊、欺負2人，直到小蘭不堪受欺負向哥哥傾訴，而哥哥又不忍妹妹受委屈，主動跟媽媽說，整起事件才曝光。當時女童母親立刻打給家長會長（男同學母親），希望雙方好好談談，不料對方態度極差，還嗆聲「不想談，要談就在學校談！」

小蘭母親氣憤表示，校方介入協調時，生教主任竟說「言語霸凌是要天天講才叫言語霸凌，醜女、賤女甚至妓女等字眼，沒天天講就不算霸凌」，後來第二次協調會沒結果，班導也沒出現，直到她找來市議員到場協助，班導師及作弊的男同學才現身坦承錯誤，向2名女學生及媽媽道歉。

▲當時男學生起身偷看同學答案，被在場許多人目擊。

事件登上媒體版面後，輿論愈演愈烈。學校教務主任31日出面表示，這起事件確實有疏失，因為班導師並沒有去詢問其他同學有沒有看到作弊情況，就逕自要求女學生公開道歉，但現在班級已恢復以往平靜，還一起去畢業旅行，也要求班導積極修復同學間的關係，「他（班導）告訴我他有查，只是查的過程真的是有瑕疵，需要去改善。」

至於男同學姊姊闖入校園的部分，教育局未來將加強督導學校、老師，落實學校門禁管理。

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