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檢舉作弊反要道歉、遭圍堵躲廁所！小六女委屈淚訴：做錯了嗎？

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▲▼考試,寫字,示意圖。（圖／翻攝自pixabay）

▲小六女童見同學考試作弊，檢舉後卻反被要求道歉。（圖／示意圖／pixabay）

社會中心／綜合報導

有正義感難道不對嗎？台北市兩名名小學六年級的女孩日前檢舉男同學作弊，沒想到被對方校外的姊姊「圍堵」，嚇得只敢躲廁所，更被班導師要求在課堂上向男同學公開道歉。女同學們認為自己明明沒做錯事卻要道歉感到委屈，並對老師這樣的處置感到非常失望。

《蘋果日報》報導，六年級的小蘭（化名）在寒假前的期末考時，看到一名男同學多次起身看別人答案，而且之後成績突然進步許多，一次她與同個補習班的朋友小美聊到這件事情，都覺得很誇張，於是兩人決定向班導師舉報，沒想到得到的回覆卻是「太晚了，以後要早點說」。

小蘭表示，班導當下問說是否有跟別人講，之後還要求兩人跟作弊的男童道歉，只因為不想「把事情鬧大」，讓她們感到很委屈，不過是事後還是私下找男同學道歉。

沒想到隔天，男同學的姊姊闖進校園找人，先是把小美叫去質問，小蘭當時在打掃，害怕得只敢躲在廁所裡面，沒多久小美脫困後，也嚇得一起躲進廁所，都不敢離開，直到確定男同學姊姊已經走人。

當天下午，兩人又被班導叫去，原來是兼任家長會長的男同學媽媽要求在課堂上公開道歉，讓她覺得更加委屈，「沒做錯事為什麼要道歉」。其他同學後來也指證該名男同學確實有作弊。

後來，小蘭因為害怕對方勢力大，沒有跟家長說，而是先告訴哥哥後，哥哥才告訴媽媽。沒想到男同學在開學後，仍然以言語或不雅字眼欺負小蘭和小美，小蘭媽媽提到，她事後依照通訊錄打給男同學家長確認，但對方非常不爽，表示要談就要在學校談。

小蘭媽媽氣憤表示，在協調會的時候，生教主任竟說「言語霸凌是要天天講才叫言語霸凌，醜女、賤女甚至妓女等字眼，沒天天講就不算霸凌」，後來第二次協調會也沒結果，班導也不出現，直到她找來市議員到場協助，班導才現身。最後經過市議員協調，班導師及作弊的男同學才坦承錯誤，向女孩們以及媽媽道歉。

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關鍵字：作弊,檢舉,家長會長

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