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彭坤業批檢方兩面手法　法務部：尊重，儘速送評鑑辦理

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▲▼法務部長蔡清祥回應彭坤業。（圖／記者屠惠剛攝）

▲法務部長蔡清祥回應彭坤業。（圖／記者屠惠剛攝）

記者吳銘峯／台北報導

桃園地檢署檢察長彭坤業爆發疑似關說事件持續發燒，繼爆發前法務部長邱太三關說外，彭坤業發布聲明批評檢察官辦案兩面手法、既展開協商又閉門不協商。對此，法務部長蔡清祥表示，這都是當事人的說法，予以尊重，但仍會依照法定程序，儘速送檢審會或檢評會議處。

對於彭坤業疑似接受前法務部長邱太三請託關說後，指示桃園地檢署公訴檢察官在辦理醫師逃漏稅5億元案件時，進行認罪協商，甚至更換檢察官。高檢署組成調查小組，並在2日晚間公布調查報告認定，邱太三「請託關說」彭坤業，而彭受託後並未依規定通知政風單位、之後又指示襄閱主任檢察官處理本案，造成承辦本案的主任檢察官與公訴檢察官均有誤解，高檢署認為彭坤業的指示失當。

對於這份調查報告，邱太三否認關說並立刻辭去國安會諮詢委員職務，另外彭坤業也發表聲明，批評檢察官辦案兩面手法、既展開協商又閉門不協商，他認為本案只是提醒檢察官注意協商之程序事項，且從未接獲該檢察官之報告，並無請託關說，希望監察院調查後，還自己清白。

對此，法務部長蔡清祥在接受媒體聯訪時表示，「關於這個案子，我們上午已經收到高檢署的調查報告，我們會按照我們的法定程序，盡快地送給檢審會（檢察官人事審議委員會）或檢評會（檢察官評鑑委員會）來審議。」，ETtoday記者詢問，對彭坤業批評檢方兩面手法的部分，是否會調查承辦本案的檢察官？蔡清祥則說「調查小組的內容，我們還沒有詳細地看到，不過這都是當事人的說法，我們予以尊重。」

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關鍵字：法律,人權,檢察長,邱太三,彭坤業,關說,逃稅,兩面手法,協商,法務部,蔡清祥

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