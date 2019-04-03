草埔隧道即將通車　台東縣消防局遠赴瑞士及荷蘭取經

▲台東縣消防弟兄將前往瑞士及荷蘭取經。（圖／記者楊均典翻攝）

記者楊均典／台東報導

因應台九線草埔隧道即將於年底通車，未來可能發生隧道意外事故可能造成之風險，台東縣消防特向交通部公路總局爭取出國訓練經費，並徵選20名優秀的消防弟兄，前往瑞士及和荷蘭進行隧道訓練，台東縣長饒慶鈴特別在消防局同仁出國訓練前，至消防局為大家期勉打氣，也希望大家能夠經驗傳承，成為第1名的隧道救援團隊。

台東縣消防局搶救科長林信宏進行簡報，瑞士擁有全世界最長的聖哥達隧道(57公里)及最專業的IFA隧道訓練機構，IFA訓練中心內建置2條全功能模擬隧道，其中1條模擬隧道達260公尺長，並有轎車、卡車、公車和火車1:1的實體車廂，可模擬火災或車禍所造成的濃煙及高溫環境；而又因隧道發生重大交通意外事故，常伴隨著碰撞造成結構扭曲，因此為強化救援人員破壞脫困能力，此次訓練也規劃前往荷蘭Holmatro公司進行一般及大型車破壞救援訓練，

林信宏強調，Holmatro為一國際救援器材公司，這次特安排資深教官為這20名消防同仁授課，課程安排分組實地模擬車禍情境，操作各類破壞及支撐器材，相信學員可在這二處訓練環境中模擬各種艱困情境，並獲得最寶貴的救援經驗。

饒慶鈴表示，南迴公路耗費200億元進行拓寬工程，改善台東的對外交通，如果在草埔隧道內發生事故，身為隧道應變的初期救援單位，台東縣消防局除積極規畫即將落成的隧道分隊、達仁高級救護隊外，我們也進行隧道專業車輛、裝備器材購置，也自去年起持續在消防署訓練中心及消防局舉行各式隧道搶救訓練，而在4月13至27日更將經嚴格徵選的20名消防同仁，指派至瑞士IFA(International Fire Academy)及荷蘭Holmatro公司接受完整的隧道搶救專業訓練。