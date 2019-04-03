滿千送百「回饋無上限」！全聯限時2天購物節來了　趁連假一次買滿

▲全聯購物節吸引爆滿人潮。（圖／業者提供，下同）

記者曾婉婷／綜合報導

繼去年首次推出單日限定的「雙十家家購物節」，引發民眾瘋狂搶購潮後，全聯今年上半年再度新推出新的慶典「事事如意節」，而且祭出的優惠更殺，滿千送百回饋無上限，預計又將再創造單日新高業績。

全聯去年舉辦的「雙十家家購物節」，雖然為單日限定優惠活動，但卻吸引了150萬名顧客上門，並創造8億元的單日歷史新高業績。而這次再新推出「事事如意節」，不僅將活動天數變兩天，連電器預購、母親節預購等單價較高的商品，都能同享買千送百且回饋無上限。

全聯指出，今年首次推出「事事如意購物節」，只要於4/4～4/5持福利卡單日單卡全店消費累計每滿1,000元，就贈送100元福利卡儲值金（單日/單卡可累計計算）。其中，Panasoic國際牌奈米水離子吹風機除了特價5,490元，全聯卡友再贈2000點，並可買千送百，等於再打9折。

全聯表示，造節就像是創造一個慶典，不僅能創造話題更能提升買氣，而去年首次舉辦的雙十家家購物節，更讓消費者的消費金額拉高，其中消費超過千元的比例成長了3成。因此，今年將會持續創造慶典活動，同時也會推出更多生活性提案如在家吃早餐、咖啡大賞等素材性主題。

另外，頂好超市自即日起至4月10日，則推出33週年慶第一波優惠，超過1100款商品都有好康，包含生鮮、零嘴、飲品、料理包及生活用品等，且單筆消費滿399元再送99元現金抵用券 ，另使用悠遊卡消費買300元還可現折10元。同時加碼推出Line好友獨享優惠，天天抽BenQ智慧護眼檯燈。