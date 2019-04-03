詹婷怡「被請辭」？　NCC副主委：無法代替主委發言

▲前NCC主委詹婷怡。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

國家通訊傳播委員會（NCC）3日下午召開例行委員會，而這也是繼前NCC主委詹婷怡請辭後首度召開，議程上由代理主委柏宗主持。翁柏宗於會後記者會表示，有關主委請辭一事他無法代替主委做任何評論，也感謝這段前間大家一起努力為國家通訊傳播政策努力。

行政院長蘇貞昌日前不滿假訊息流竄，點名NCC「誰都管它不到，但它也什麼都不管」，而NCC主委詹婷怡曾稱會在崗位上「戰到最後一刻」，2日卻突然請辭獲准，引發關注。

詹婷怡2日下午也於臉書發文，證實她已向行政院長蘇貞昌請辭主委一職 。她特別感謝總統蔡英文及NCC同仁，支持推動建設「美麗數位新台灣」的努力。

翁柏宗表示，對於詹婷怡3月28日向行政院長蘇貞昌遞辭呈一事他事先並不知情，對於「被請辭」一說他無法多做評論，當天在手機上看見相關訊息時的確有拿給主委看，不過主委當下看完隨即離開，接下來的部分就無法替主委多做發言。

另外，有關行政院發言人Kolas Yotaka稍早指出，不管任何人擔任NCC主委都會承受來自執政黨與在野黨的壓力，身為代理主委的翁柏宗對此表示，NCC是合議制，不是一個人能片命左右整個決議，任何決議都是共同決議的7位委員共同承擔。翁柏宗強調，NCC貫徹依法獨立審查的理念，絕不會受任何政黨壓力影響。