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用生命譜寫地方醫療史　羅東博愛醫院創辦人許文政遺愛蘭陽

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▲▼羅東博愛醫院創辦人許文政遺愛蘭陽，3日凌晨在家人的陪伴下壽終正寢，享壽95歲。（圖／羅東博愛醫院提供，下同）

▲羅東博愛醫院創辦人許文政遺愛蘭陽，3日凌晨在家人的陪伴下壽終正寢，享壽95歲。（圖／羅東博愛醫院提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

一生奉獻宜蘭醫療公衛志業的羅東博愛醫院創辦人許文政先生，3日凌晨在家人的陪伴下壽終正寢，享壽95歲。生前他始終親力親為宜蘭鄉親的健康福祉打拼，自1953年一手創辦羅東博愛醫院後，陸續引進優秀人才、醫療資源並改善在地公共衛生，用生命譜寫了宜蘭醫療衛生史的重要篇章。

▲▼羅東博愛醫院創辦人許文政遺愛蘭陽，3日凌晨在家人的陪伴下壽終正寢，享壽95歲。（圖／羅東博愛醫院提供，下同）

羅東博愛醫院表示，該院創辦人許文政，1924年2月5日生於宜蘭羅東，13歲即赴日求學，在日本名古屋帝國大學醫學部打下優秀的學術根基，台灣光復後返台進入台大醫學系延續學業，成就了紮實的醫學素養也啟發了他濟世生涯的熱情。

▲▼羅東博愛醫院創辦人許文政遺愛蘭陽，3日凌晨在家人的陪伴下壽終正寢，享壽95歲。（圖／羅東博愛醫院提供，下同）

1949年時期，台灣社會深受戰禍遺害，地方上瘧疾、霍亂、肺結核等傳染病叢生。時感家鄉公共衛生及資源匱乏、亟需重整，憑著滿腔熱血，許文政毅然返鄉從事基層醫療服務，披荊斬棘，開展了地方公共衛生事業。

當時宜蘭的醫療設備相當簡陋，醫護人員不足且交通不便。具內科醫師專業的許文政，邀集了1名外科、2名婦產科醫師，於1953年開創了名為「羅許阿隆博愛醫院」約30床規模的小型綜合醫院，為現在1千餘床的區域教學醫院奠定了堅實的基礎，更進一步提升羅東博愛醫院成為宜蘭地區唯一重度級急救責任醫院。

草創初期，許文政克盡心力醫治病人，並逐漸擴充設備與醫療陣容，同時充實醫療管理概念。為提升在地醫療水準，開創與京都大學醫學院、台大醫院、榮民總醫院、長庚醫院、陽明大學等專業單位，展開學術與臨床實務結盟的合作關係。1962年，許文政參照日本京都大學醫學院現代醫療發展經驗，在羅東博愛醫院引進了我國第1台胃內視鏡，更帶動了醫療水平的大幅躍升。

特別值得一提的是，許文政在行醫之餘不忘公益。於1969年捐出了父親遺留的資產，成立了財團法人羅許基金會，擘劃了慈善施醫、老幼婦女福利、貧困救助、發展偏鄉山區巡迴醫療等富具公共關懷的努力宗旨。與此同時，許文政仍不忘持續自我成長，再度負笈日本國立長崎大學進階研習，取得醫學博士學位。

在羅東博愛醫院逐漸勝任地方醫療任務後，許文政關懷社會從懸壺醫人擴大為從政濟世，1973年擔任宜蘭縣議會議長，接續於1981年擔任監察委員；1989年受聘行政院顧問；1999年任總統府國策顧問；2009年擔任總統府資政，分別對國家社會應興應革之處貢獻心力。

許文政一生矢志追求成就「屬於宜蘭人的醫院；讓宜蘭成為台灣長壽縣」的長期目標。即便年逾90，仍不時可見他在醫院穿梭奔走的挺拔身影。

▲▼羅東博愛醫院創辦人許文政遺愛蘭陽，3日凌晨在家人的陪伴下壽終正寢，享壽95歲。（圖／羅東博愛醫院提供，下同）

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