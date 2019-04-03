男帶人妻開房間遭抓姦！囂張扯辯「純聊天」　40分鐘代價10萬元

▲張男與人妻到摩鐵開房間還辯純聊天，法院判賠10萬元。示意圖與本案無關。（圖／視覺中國CFP）

地方中心／台南報導

台南一名王姓人夫懷疑妻子外遇，2018年6月間跟蹤妻子與一名張姓男子到摩鐵開房間，2人在房內待了40分鐘後離開，王男見狀立即上前攔下2人，王妻當場承認外遇，但張男否認還表示2人僅「純聊天」，導致王男身心受到極大傷害，憤而對張男提告求償30萬元。法院審理後認為，王妻與張男同赴摩鐵休憩的行為已逾越一般異性朋友間的交往，且足以傷害家庭美滿，判張男須賠10萬元給王男。

判決書指出，2018年6月21日晚間9時許王妻與張男一同到摩鐵開房間，而早就懷疑妻子外遇的王男則跟隨在後。2人待了近40分鐘後離開，王男見狀立刻追上前去將2人攔下，並質問2人有無發生關係。

王妻當場承認外遇，還與對方發生關係，讓他身心受到劇大創傷，痛苦異常，憤而向張男提告，並求償30元精神撫慰金。然而，張男到庭時矢口否認與王妻發生關係，還表示2人確實有一同前往摩鐵，但僅在房內休息、聊天，並要求王男舉證，否則法官應該駁回對方的請求。

台南地院審理後，認為王男所提供的通話明細及訊息內容不足以證明妻子與張男的通姦事實，但2人一起到摩鐵休憩，已逾越一般異性朋友間的正常交往範圍，是有相當親密程度的交往關係存在，而此舉也足以破壞王男夫妻間的婚姻，法官審酌雙方資歷以及社會經驗等條件，判張男應賠償10萬元給王男。全案可上訴。

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