汶萊「石刑」處死同性戀　呂秋遠：最混亂的王室內部通婚

▲同性戀者違反汶萊新刑法。（圖／記者季相儒攝）

國際中心／綜合報導

汶萊3日實施僅適用於穆斯林的新刑法，包括墮胎公開鞭刑處分、竊盜者斷手斷腳，同性戀者、性侵、通姦、搶劫及侮辱、詆毀創立伊斯蘭教的先知穆罕穆德都要被罰擲石處死的「石刑」，甚至讓穆斯林兒童接觸伊斯蘭以外的宗教也算犯罪。對此，律師呂秋遠在臉書發文表示，汶萊王室自己內部通婚就相當混亂，卻反對同性戀並下達死刑，令人不寒而慄。

綜合外媒報導，汶萊2013年就公告新刑法相關內容，但因為維權團體極力抵制，新刑法直到現在才要施行。聯合國人權事務高級專員巴舍萊（Michelle Bachelet）就呼籲汶萊政府不要讓此嚴苛刑法生效，「實施此法意味汶萊人民的人權保障嚴重倒退」，而且許多人權專家已經對汶萊「殘酷、不人道和侮辱性」的新刑法表示關切。

對此，律師呂秋遠也在臉書指出，汶萊因盛產石油，年均國內生產毛額是全亞洲第5位，國民不須繳稅、教育費用由政府負擔、補助生活開銷，2000元台幣就能住到三房兩廳的公屋，連醫療費用都是象徵性的汶萊幣1元（約台幣25元），相信對於某些台灣人而言，汶萊是個好國家，可以給予國民幸福，「但是犯法砍手、同性戀處死可以稱做一種幸福的話」。

呂秋遠說明，汶萊的統治者是全世界最奢華的王室，他們反對同性戀，卻為了血統純正而內部通婚，「現任國王的妻子是王的表妹，而王母與親家公是兄妹關係」，明明是最混亂的家族通婚關係，卻最強調伊斯蘭古律法，「因為通姦、同性戀，就可以使用國家力量，殺害自己的伊斯蘭國民」。

呂秋遠認為，雖然在給予國民社會福利上，汶萊確實能給予國民幸福，但犯法砍手、同性戀處死也能被稱為幸福嗎？「只可惜，我覺得不寒而慄」，希望大家與喬治克隆尼、艾爾頓強等明星一起抵制汶萊蘇丹基金所投資的飯店，「而如果你覺得，汶萊國民很幸福，而且心嚮往之，我只能祝福你：願機會永遠站在你這邊。」

發文也獲得許多網友回應，「台灣人連頂新都抵制不了...哪抵制得到汶萊」、「我覺得最好的國家就是台灣，不要再說台灣是鬼島，很不厚道」、「這幾間Hotel真的抵制不了...因為那價格根本住不起」、「叫護家盟趕快搬去汶萊~但不能通姦喔」、「反同性戀竟然可以亂倫，真是奇觀」、「這種腦子可能就是近親通婚的後遺症」。