重機車隊「披皮衣霸氣開路」　護被霸凌男孩進校門…同學全閉嘴

▲重機團成立是為了要護送被霸凌的孩子上課。（圖／翻攝自BACA臉書）

國際中心／綜合報導

現代人面對自己的壓力、心情，不懂尋找管道抒發時，往往都會發洩在其他人身上，因此「霸凌」事件層出不窮，尤其在校園或職場最容易出現。在國外就出現一個重型機車的組織「BACA」為幫助被霸凌的孩子願意再到學校上課，都會以數十台的重型機車護送孩子上課，至今已經幫助超過1000名兒童。

重機車隊「BACA」（Bikers Against Child Abuse）其實是一個反虐待兒童的組織，創始的重機騎士以自身經驗，從小因為遭受到霸凌，所以對於校園感到恐懼，在長大後成為志工後，也接觸到和自己遭遇一樣的孩子。每一次的「重機護送活動」都是希望可以給受到欺負的孩子一些勇氣跟信心。

活動主辦人巴索（Mike Basso）在接到案子後，都會帶著車友到被霸凌的孩子家一起烤肉，陪伴這些孩子卸下心防跟給予鼓勵，接著慢慢護送孩子上課，如果遇到受到家暴的孩子，還會輪流站崗保護受害家庭，每當有護送活動時，沿街都會受到民眾鼓勵歡迎。

根據外媒《CBC》報導，10歲男童羅斯（Xander Rose）因為常常在校車上受到同學霸凌，最後不敢上學，BACA聽聞消息後，集結了200多名成員，組成車隊護送羅斯上學。進到校門時，羅斯更是霸氣的穿著皮衣和一大群人一起自信走進校園，如今對上課又重拾信心的他，讓過去欺負他的同學都不敢再招惹。

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