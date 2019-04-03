「媽媽的車被弄髒了」　12歲童挖土填滿家門口15個坑網讚爆

▲斯科特自己用鏟子把洞填平。（圖／翻攝自Facebook／Trinell Renee Payne，下同）

國際中心／綜合報導

美國密西根州（Michigan）12歲男童斯科特雖然健康狀況不佳，但看到媽媽的汽車因為路面坑洞而變髒，加上鄰居們也很苦惱，乾脆自己到後院挖土，再將坑洞一一填起來，目前已經成功修補好15個坑洞。這段默默行善的影片被上傳到臉書，很快引起網友熱烈討論，並留言大讚他是一名善良又貼心的孩子，「真為他感到驕傲！」

影片中，穿著橘紅色外套的斯科特（Monte Scott）手裡拿著一把鏟子，耐心地將藍色塑膠桶裡的泥土一一填進路面的坑洞，甚至不忘貼心將表面拍平，免得與路面形成太大的落差；他提到，先前看到媽媽開車經過這些坑洞，結果汽車被弄得髒兮兮的，心想自己應該可以做點什麼，於是瞞著家人自己跑到後院挖土，再扛到路邊慢慢把坑填平。

▲斯科特的善舉在臉書獲得許多網友讚賞。

斯科特的母親感動地說，自己原先並不知道兒子的善舉，是其他家人在網路上看到影片跑來告訴她，這才知道孩子已經把住家附近的15個坑洞給填滿了，「我愛我的兒子，他有一顆溫暖、善良的心。」

這段短短42秒的影片在臉書上傳開，網友們紛紛留言鼓勵斯科特，「真的太棒了」、「我不是他的家人，但看完仍感到很驕傲」；但也有網友貼心提醒，用這樣的方式填平坑洞只是一時的，一旦下雨反而會變成泥沼，「還是通報相關單位用水泥之類的材料鋪平吧！」