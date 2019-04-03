國家搞到裝葉克膜很悲哀　柯文哲自誇危機型領導人

▲柯文哲出席言論自由日紀念儀式─「不可遺忘的自由之路─吳三連先生紀念牌」揭牌。（圖／記者徐斌慎攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲日前接受媒體專訪，該節目3日播出，在最後QA階段時，有民眾提問，台北市的市政的問題有什麼是需要用葉克膜急救？柯文哲說，用葉克膜是很不得已了、是最後一招，「國家不可以每天裝葉克膜，那是很悲哀的事」；他還自誇，「老實講，柯文哲是危機型的領導人物。」

「我跟你講用葉克膜，那是很不得已了。」柯文哲說，其實還是要建立一個比較正常的社會，不要老是用急救，急救是很不得已的、是最後一招，「你要身體弄得健健康康的，你要吃到糖尿病也不控制，又胖，然後生活亂七八糟，每天熬夜打電動玩具打到三點，然後有一天心肌梗塞再裝葉克膜，神經病。」

「你為什麼不把自己弄健康一點更好？」柯文哲說，建立一個健康正常的社會比較重要，不是把國家每一個都弄得很危急。他舉例，年金改革也是一樣，年金改革今天才出問題的嗎？其實20年前就要處理了，但大家都要裝好人，「所以小英說她憨膽也是對的，但是要做又做得亂七八糟的，為什麼？因為很難做，誰來做都做不好，只是大傷跟小傷的差別，一定傷的。」

柯文哲說，老實講，國家不可以每天裝葉克膜，那是很悲哀的事，「台灣怎麼搞到…」，所以老實講，柯文哲是危機型的領導人物。