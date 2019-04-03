反核食進口訴諸公投　柯文哲重砲批：我們是弱智的國家！

▲柯文哲。（圖／記者徐斌慎攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲日前接受媒體專訪，在3日播出的內容中，重砲批評2018年與九合一大選合併的公投，直指當中他最有意見的就是日本核災區進口那題。柯文哲表示，美國、歐盟是可以進口，「只要問一個題目，台灣有什麼理由用一個跟美國跟歐盟不一樣標準？」，痛批怎麼會讓那個題目上公投，表示「我們是個弱智的國家」。

「我跟你講那去年公投題目，我最有意見就是那個，核災區進口那個。」柯文哲表示，禁止日本核災地區進口，只要問一個題目，「台灣有什麼理由用一個跟美國跟歐盟不一樣標準？美國、歐盟是可以進口的。」

柯文哲說，如果你要進口那你要符合哪些條件、涵蓋技術需要多少，那個都有規定，「我是不分青紅皂白不准進口，如果那個地方都不准進口，你把它認為是重災區，那台灣政府應該禁止台灣人民去那個地方旅遊」，因為去那裡吃的每一餐都是核災地區食品。

「這個叫弱智。」柯文哲激動表示，怎麼會讓那個題目上公投，這表示我們是個弱智的國家，「為什麼？完全沒有Science，那條是不應該上公投的，那是科學題目」；此外，他還說，這跟瘦肉精故事一樣，那次（核災區食品）是日本很生氣，「這次換美國很生氣，美國說你們怎麼用一個跟歐盟不一樣的標準？你台灣要跟歐盟、美國的標準不一樣，你要講理由。」

柯文哲表示，所以意思就是「專業」、「Science」，一個叫普世相信的科學，「如果你的科學跟大家都不一樣，那個叫迷信」。柯舉例，不管是瘦肉精或是核災地區食品進口，如果台灣要用的標準跟美國歐盟不一樣，就像50個同學參加考試，結果你的答案跟全班49個同學都不一樣，「你覺得是全班49個同學都錯了呢？還是只有你1個人錯？有啦，也有那種情形，很少。」

