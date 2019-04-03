最佳助選！館長直播變流量提款機？韓國瑜 、柯文哲都來蹭人氣

▲館長。（圖／翻攝自寶寶愛館長youtube）



政治中心／綜合報導

網路紅人「館長」陳之漢作風霸氣、勇於針砭時事，在臉書粉專有百萬粉絲追蹤。許多政治人物看準館長的高人氣跟影響力，紛紛邀約合作上直播，近期投入2020總統初選的前行政院長賴清德，也將合體館長直播宣傳自己；在去年九合一大選時，也有許多候選人搶上館長的直播，可看出館長在網路上的影響力不容小覷。

前行政院長賴清德

前行政院長賴清德近日展開總統初選宣傳活動，4月9日也將合體網路紅人「館長」陳之漢一起直播和網友互動，讓人期待雙方會擦出怎樣的火花。

賴清德表示，有觀察到館長相當有正義感、相當有愛心、常常做公益的人，希望藉由上館長的節目，大家能夠做朋友，分享彼此經驗，也讓更多人能夠知道他參選總統的想法，爭取大家支持。

▲館長。（圖／翻攝自寶寶愛館長youtube）



高雄市長韓國瑜

韓國瑜去年在九合一大選時，接受館長的直播訪談，大聊個人對於高雄的薪資、欠債、未來走向以及施政目標等議題，同時有1萬9000多人在直播線上觀看，總觀看數更是突破35萬。

▲韓、館同台直播熱爆！。（圖／翻攝韓國瑜臉書）



台北市長柯文哲

柯文哲去年競選連任台北市長時，就上了館長的直播節目受訪。過程中談到柯P為何會參選台北市長、選勝後又遇上了什麼樣的困難，直播期間一度飆破7萬人同時在線觀看，連FB都都撐不過粉絲的熱情發生卡頓，金剛平台甚至一開始就掛掉，就有網友感嘆說：「第一次看到臉書直播因為人數太多卡住！」

▲館長合體柯文哲。（圖／翻攝自館長臉書）



新北市長侯友宜

侯友宜去年參選時新北市長時，選擇上館長的直播為宣傳政見，內容談到新北市如何培養與照顧運動員、相關運動協會預算使用以及治安問題交換意見。兩人互動融洽，侯友宜稱讚館長，體恤軍警基層，捐獻器材和教導訓練，對治安問題相當關心，非常正派。大選結果出爐後，侯友宜成功當選新北市長。

民進黨黨主席卓榮泰

卓榮泰在競選民進黨黨主席期間曾說要與討厭民進黨的群眾對話，包括「館長」，之後卓榮泰當選民進黨主席，也兌現承諾合體館長直播。

在直播上，館長一針見血的提出4個問題要卓榮泰回答，包括政見跳票、年金改革、兩岸關係、非核家園、司法改革等議題，但卓榮泰的回應，許多網友並不買單，紛紛留言「幹話一堆」、「標準政客」、「又要打官腔」、「債留子孫」、「為何不尊重公投結果」。

▲館長跟卓榮泰直播。（圖／翻攝自金剛平台館長直播影片）



台南市議員謝龍介

謝龍介在競選市議員接受館長直播訪談，直播開始後光是謝龍介的臉書粉絲團就有超過上萬人觀看，金剛的直播熱度也有超過735萬，而謝龍介面對館長的問題除了有問必答，講起話來比館長還激動。

館長在最後也稱讚謝龍介非常優秀，表示他在台北市、新北市很少看到講話這麼有條理，講出來的東西也很不錯的議員，「難怪現在大家都叫謝龍介強力輔選員」此外，館長也讚嘆說「今天這場直播相當了不起！」金剛竟有700多萬熱度、1萬多人留言；臉書也有2萬多人按讚、萬人留言。

▲謝龍介合體館長。（圖／翻攝自館長直播）



許多政治人物上了館長直播後，除了知名度大增之外，也能夠帶動不少話題，在網路發酵引起討論。雖然上館長的直播可以吸引人氣，但也未必能夠順利當選，像是代表「柯家軍」參與立委補選的陳思宇、還有獨具個人特色的「虧雞福來爹」林義豐參選台南市長、「最強村姑」陳筱諭以無黨籍身分參選台南立委補選，都曾上過館長直播，雖然成功吸引到網友目光，卻未能在選舉中拿下勝選。

▲館長。（圖／翻攝自YouTube／寶寶愛館長）