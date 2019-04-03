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想赴日工作注意了！14種人可望永久居留　一次接納近5萬人

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▲▼日本九州熊本熊酷MA萌Kumamon。（圖／ETtoday資料照）

▲許多人想赴日工作。（圖／ETtoday資料照）

記者林瑩真／編譯

日本大量開放外國人才來緩解勞動力短缺問題，4月1日啟動新制度，新增2種就業簽證，只要符合特定技能及條件，就可前往日本工作4個月至5年不等，若在留資格升格，幾乎等於永久居留日本。

日本新制度「特定技能外國人」適用於14種行業，包括護理、大樓清掃、原材料加工、機械製造、電子、造船及船舶、航空地勤、建築、汽車維修、旅館、餐飲、農業、食品加工、漁業

▲▼日本工作簽證規範。（製圖／記者林瑩真）

▲日本工作簽證開放14種工作人才。（製圖／記者林瑩真）

該制度還分為2種就業簽證，第一階段開放「特定技能1號」，要取得該簽證必須通過專業技能考試，具有相當程度的技能水準及經驗；日語要達到日常會話能力（國際交流基金日本語基礎測驗或日本語能力測驗N4以上）；簽證有時效性，最短4個月，再來6個月、1年不等，期滿須更新，最長不可超過5年；且不可攜帶家眷。

「特定技能2號」則是持特定技能1號簽證者通過更高難度的技能考試才能申請取得，雖不須日語檢定成績，但對於技能要求較高；相對的，簽證時效性可提高至6個月、1年、3年，期滿更新，但沒有上限，也可以申請配偶、子女赴日。

不過要注意的是，雖然「特定技能2號」幾乎算是可以永久居住於日本，但跟日本給予的永住許可在法律規範上仍有不同（日本永住許可代表在正常情況下，持有者不受簽證在留期間的限制，可以永久居住於日本，擁有永久居留權），想要申請的人才要特別留意。

日本政府原本的就業簽證僅包括專門職、技術職及通過技能實習法的技能實習生，如今開放14種行業的外國人簽證，預計接納人數約4萬7500人，5年後累計會超過34萬5000人。

▲▼日本工作簽證規範。（製圖／記者林瑩真）

▲日本工作簽證分特定技能1號及2號，2者規範不同。（製圖／記者林瑩真）

Q&A

1. 日本語能力資格？

國際交流基金日本語基礎測驗僅於越南、中國大陸、菲律賓、印尼、泰國、緬甸、柬埔寨、尼泊爾、蒙古9國舉辦，但不限報名的國別資格，一年中會舉辦數次（目前確定第一回訂在4月13、14日，於菲律賓馬尼拉舉行，之後預計6月、10月也將舉行測驗。）；日本語能力測驗一年則舉辦2次（通常於年中及年末考試，今年年中考試日期訂於7月7日）。

考試分文字語彙、會話、聽解、讀解。2者對於取得簽證並沒有差別，但要取得簽證，日本語能力要至少能說明個人資訊，以及日常會話所需程度。

2. 專業技能考試？

由各行業團體依法各自舉辦，可查詢各行業官網。如外食業的日本日本食品服務協會（JF）將在4月於東京、大阪兩地舉行第一次考試，考題從衛生管理、烹飪、接待3大領域出題，JF官網上已發表模擬考題。

3. 特定技能者可否換公司、換行業？

可以，但換行業必須通過該行業的專業技能考試，且持特定技能1號簽證者換公司、換行業總計不得超過5年。另外，持特定技能1號簽證者若懷孕，企業依照日本勞基法規保障雖不可辭退員工，但家人不能赴日，新生兒是否送返母國則以個案處理。

4. 技能實習生恐淪為廉價勞工？

為防範該情況，日本企業必須依照制度提出合理雇用契約，依照契約履行義務，5年內不得違反勞動法令，對日本人及外國人需同工同酬，並盡量以銀行轉帳方式發放薪資，按時提交報告，方便日本政府查核或要求改善。

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關鍵字：日本,工作,簽證,人才,永久居留,日韓要聞

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