華碩新手機違反電波法　緊急在日回收ZenFone Max Pro M2

▲華碩新手機ZenFone Max Pro M2違反日本電波法。（圖／翻攝ASUS Japan官網）

科技中心／綜合報導

華碩（2357）日本子公司「ASUS Japan」4月2日在官網發布新聞稿公告，3月15日在日本市場開賣的ZenFone Max Pro M2（型號 ZB631KL）因無法使用特定頻寬（Bandwidth）的問題，恐將違反違反日本電波法，因此宣布緊急回收。

ASUS Japan 指出，主要是因為組裝廠使用和日本國內規格相異的零件，並出貨到日本，但是消費者若在日本國內使用無法使用特定頻寬問題的ZenFone Max Pro M2，恐將違反日本電波法，因此請消費者務必更換或退貨。

ASUS Japan 表示，原先ZenFone Max Pro M2規格可支援的頻寬為 FDD-LTE B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B17 / B18 / B19 / B28、TD-LTE B38 / B41 和 W-CDMA B1 / B2 / B4 / B5 / B6 / B8 / B19，但實際開賣的產品卻無法使用 FDD-LTE B2 / B4 / B12 / B17 / B18 / B19 / B28、TD-LTE B38 / B41 和 W-CDMA B2 / B4 / B6 / B19。

日本智慧手機情報網站blog of mobile引述ASUS Japan發言人指出，這次列為回收的ZenFone Max Pro M2約1萬支，包含已賣給消費者以及出貨至通路的數量，主要問題是中國製造工廠使用和日本國內規格相異的零件。

對此，華碩回應表示，目前已經緊急開放日本消費者退貨，或是4月中旬換成正確的版本，並且強調台灣及其他海外市場相關機種不受影響。