　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍營狂轟詹婷怡被請辭　政院：沒有這樣的事！她感謝蘇貞昌

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲NCC主委詹婷怡。（圖／記者屠惠剛攝）

▲NCC主委詹婷怡。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔣婕妤／台北報導

國家通訊傳播委員會(NCC)主委詹婷怡請辭，國民黨立委懷疑她「被請辭」，NCC已被民進黨政府黑手搞得髒兮兮，「獨立中立的機關變成民進黨的附隨組織，好像蘇貞昌的小玩偶一樣！」，必將招致民意反撲。對於藍營指控，行政院發言人Kolas Yotaka強調「沒有這樣的事」。

Kolas 3日受訪時表示，詹婷怡不是被請辭，她在3月28日將紙本請辭信送到蘇貞昌辦公室，蘇貞昌在2日下午五點多批准，目前NCC主委一職由副主委暫代，「沒有被請辭，特別跟社會大眾說明」。記者追問，蘇貞昌是否有慰留，Kolas 回應，她沒有參與兩人的單獨會談不清楚，但再次強調，蘇院長很感謝詹婷怡任內對數位產業發展帶來的貢獻。

針對外界質疑「院長的手伸進NCC」，Kolas 澄清，「沒有，希望社會大眾不要被不正確的資訊誤導，3月28日的信中她自己清楚說明，她這段時間對數位匯流政策與法案的努力，她特別提到希望回到業界，她信中感謝蘇院長，希望蘇院長讓她重回業界，讓她成為產業跟官方的橋樑，蘇院長也在第一時間感謝也理解NCC主委的辛勞」。

Kolas 指出，目前NCC主委一職由副主委暫代，接下來將展開找尋人選徵詢的過程，針對詹婷怡請辭，她再次強調，不管任何人擔任主委一定都會承受來自朝野兩黨不同的壓力，蘇貞昌對詹婷怡的心意完全理解，絕無外界「被請辭」的傳言存在。

ET快訊
737客機只有他1位乘客！起飛前意外「包機」爽享5空姐服務
虎媽道歉了！千字還原「甩耳光私刑」真相：只想保護孩子
遊艇大亨當李宗瑞2.0！隨機撿屍迷姦　帶回東區豪宅拍性愛片
保全ATM補鈔暗槓1300萬　晉身VIP環北台7天爽花500

關鍵字：NCC,中天,民進黨,韓國瑜,詹婷怡,蘇貞昌,被請辭

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／小英臉臭沒互動？柯文哲：放輕鬆會亂講話、套好招按照劇本演

快訊／柯文哲出招求助蔡英文：大巨蛋需要中央協助解套

影／嗆姚人多噁心　柯文哲：想講什麼就講什麼　我是高傲不是笨

影／王世堅又開嗆　柯文哲怒了：不要在我面前提他

影／驗票「越驗越贏」　柯文哲：預料中的事 我知道我會更多票

影／姚人多深夜致歉...柯P趕上班：噁心！把戲真多

影／佩琪怒發文遭酸演技好　柯文哲：台大醫學系女生你敢管？不要命？

影／雙城論壇「高層級」周波領銜！李文輝：市長應勇盼下次來看大家

影／陳佩琪稱白綠不合作！柯P上班驚恐答：怎麼那麼可怕 趁我在睡覺

時力挑戰艱困選區！ 陳雨凡宣布參選信義南松山立委

「沒有爸媽，要花二十年養殺人犯」　吳慷仁.謝瓊煖一鏡到底直戳哭點

地表最強「煞車預警」5秒神預測　人夫們淚：我家的只有休眠模式

深海尖牙「巨鯰」瞬間咬爆可樂罐　 頭身分離後威力不減！漁民：太誇張

小六女檢舉家長會長兒作弊　被逼道歉校方：師調查有瑕疵

奧迪「謀殺式橫移」跨槽化線　物流車閃避撞上護欄卡死

冰島冰川突崩塌...外緣剝落墜入海　巨浪沖上岸直逼腳邊嚇得遊客逃竄

綠議員送「台灣特別行政區」護照　韓國瑜揮手拒收：我不戴紅帽子

瑤瑤秘密交往南韓綜藝咖！　飛首爾見公婆「1年半戀情曝光」

王心凌甩變臉「網路新聞無奇不有」　潘瑋柏也是苦主：給我們好看照 片吧！

IU罵髒話！4個沒看過的李知恩　打網球「11年來第一次覺得做不到」

時力挑戰艱困選區！ 陳雨凡宣布參選信義南松山立委

徵召韓國瑜？　國民黨：請縣市長、立委明確表態

男嬰疑遭保母重壓悶死　柯文哲籲：等罪證確鑿才定罪

陳水扁5月9日演講　羅智強：哪是反擊藍營？蔡英文接招吧！

詹婷怡請辭NCC主委風波　柯文哲：網路假新聞該管要管

就任Day 100　侯友宜：趴著接地氣！明天的新北絕對比今天更好

幫高雄拚經濟換大位？　王金平：「時機一到」我會去拜託韓國瑜

柯文哲開砲：左打韓國瑜政治採購　右罵農委會辯護有夠差

「時機」到了就會找韓國瑜　王金平：他祝我心想事成

費鴻泰控變造韓國瑜錄音來拉票　王鴻薇反擊：被資深立委痛打

報稅月將到！國稅局勞動節加班　幫助民眾報稅順利

KD羨慕歐登當選秀狀元　生涯首戰被甜瓜打傻：每晚都會這樣？

日本美少女剪「世界最長髮」獻愛心　網狂讚：人美心也美

日職／王柏融再戰樂天　1局上滿壘王打出游擊雙殺打

攜手歐洲最強男單新秀　VICTOR簽下歐錦賽銀牌安東森

男會計師找大肌肌演奏「激情交響曲」　「攜」毒助興下場GG

iPhone中國價格四度降　XS機款最多砍500人民幣

溫室效應有救了！　中山大學發現「綠藻」能緩解全球暖化

宜蘭大眾科學日開幕　讓民眾認識、親近並應用科學

「毛茸茸」海豹寶寶！　睜圓滾大眼水中賣萌秒圈大批粉

政治熱門新聞

美女議員李倩萍　驚爆離婚

陸訂42貨櫃芭樂　韓國瑜：及時..

共機越線　館長嗆國民黨不要尊嚴

快訊／深陷關說風暴！邱太三請辭

「吳韓會」敲定！韓5日北上見吳

韓國瑜是國民黨趙雲？羅智強：關..

韓國瑜王金平見面了兩人低調見面

扁反擊藍營提告　5月9日基金會..

韓冰深夜PO文　不捨全為「她」

待轉區變漢字　工務局急修正

日媒揭24年前台海危機有一通機..

黃光芹怒嗆　「栽贓別人是綠蛆..

陳明通跳級戰韓國瑜失利　王金平..

費鴻泰控變造韓國瑜錄音來拉票　..

更多熱門

相關新聞

詹婷怡請辭風波　柯P：假新聞該管要管

NCC主委詹婷怡2日主動請辭獲准，引發各界討論。對此，台北市長柯文哲不願多評論，僅表示NCC主委有任期保障，如果提早辭掉應該去問她，「也不是人家批評就馬上要離職」；至於假新聞，柯文哲說，網路世界興起假新聞很難控制，享受網路便利的時候，不免還是有併發症，「要怎麼處理？這好問題。」

就任Day 100　侯友宜：趴著接地氣！

王金平：「時機一到」我會去拜託韓國瑜

韓國瑜大賣水果訂單　柯文哲：政治採購

NCC傷害已成　主委辭晚了

讀者迴響

發燒話題

日本新年號 張國榮 我們與惡的距離 酒駕修法 鄭捷 許淑淨 王令麟 孟耿如 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 金城武 王令麟 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 鄧紫棋 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

婦科名醫「內診」挑處女偷吃　正宮抓姦

勝利砲友現身！「熱情掌聲片流出」女人排隊被睡

國小女當眾被霸凌！媽媽復仇被3萬人讚爆

快訊／09：52台東規模5.6地震！最大震度4級

高市街頭驚見「待転区」　網戰翻

軍事專家：若發生衝突　美軍會以武力奪台

媽媽抱娃賞櫻…遇電視台訪問！轉頭網淪陷

美女議員李倩萍　驚爆離婚

「捷運女地主」轉帳597次被詐2.3億：被騙了

勝利台灣林太其實是「于太」真實身分起底

保母19分壓死嬰　母淚還原時間軸

全場高呼「林志傑」野獸也淚崩了

小7「8種復仇者聯盟」集點商品一次看

總統府攝影比賽超狂！憲兵「P圖連發」讓網吐血

她大坨蓄髮一剪變「全麥吐司切片」

更多

最夯影音

更多

「沒有爸媽，要花二十年養殺人犯」　吳慷仁.謝瓊煖一鏡到底直戳哭點

地表最強「煞車預警」5秒神預測　人夫們淚：我家的只有休眠模式

深海尖牙「巨鯰」瞬間咬爆可樂罐　 頭身分離後威力不減！漁民：太誇張

小六女檢舉家長會長兒作弊　被逼道歉校方：師調查有瑕疵

奧迪「謀殺式橫移」跨槽化線　物流車閃避撞上護欄卡死

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面