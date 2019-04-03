藍營狂轟詹婷怡被請辭　政院：沒有這樣的事！她感謝蘇貞昌

▲NCC主委詹婷怡。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔣婕妤／台北報導

國家通訊傳播委員會(NCC)主委詹婷怡請辭，國民黨立委懷疑她「被請辭」，NCC已被民進黨政府黑手搞得髒兮兮，「獨立中立的機關變成民進黨的附隨組織，好像蘇貞昌的小玩偶一樣！」，必將招致民意反撲。對於藍營指控，行政院發言人Kolas Yotaka強調「沒有這樣的事」。

Kolas 3日受訪時表示，詹婷怡不是被請辭，她在3月28日將紙本請辭信送到蘇貞昌辦公室，蘇貞昌在2日下午五點多批准，目前NCC主委一職由副主委暫代，「沒有被請辭，特別跟社會大眾說明」。記者追問，蘇貞昌是否有慰留，Kolas 回應，她沒有參與兩人的單獨會談不清楚，但再次強調，蘇院長很感謝詹婷怡任內對數位產業發展帶來的貢獻。

針對外界質疑「院長的手伸進NCC」，Kolas 澄清，「沒有，希望社會大眾不要被不正確的資訊誤導，3月28日的信中她自己清楚說明，她這段時間對數位匯流政策與法案的努力，她特別提到希望回到業界，她信中感謝蘇院長，希望蘇院長讓她重回業界，讓她成為產業跟官方的橋樑，蘇院長也在第一時間感謝也理解NCC主委的辛勞」。

Kolas 指出，目前NCC主委一職由副主委暫代，接下來將展開找尋人選徵詢的過程，針對詹婷怡請辭，她再次強調，不管任何人擔任主委一定都會承受來自朝野兩黨不同的壓力，蘇貞昌對詹婷怡的心意完全理解，絕無外界「被請辭」的傳言存在。