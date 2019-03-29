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撒旦妹找男友「重口味床戰」　完事剁碎塞冰箱...剩下掛窗檯風乾

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▲俄羅斯21歲女子將男友分屍。（圖／翻攝自Плохие Новсти）

▲俄羅斯21歲女子將男友分屍。（圖／翻攝自Плохие Новсти）

國際中心／綜合報導

男女歡愛之際，還要選擇尊重對方的身體。俄羅斯一名21歲女子安娜塔西亞（Anastasia Beloshapkina）日前和男友德米特里（Dmitry Sinkevich）大玩BDSM性愛遊戲，過程中德米特里突然沒有呼吸，事後女友非但沒有報警，反而將他分屍裝袋收藏進冰箱中，事後被親友揭露安娜史塔西亞可能是在進行某種邪教儀式。

根據英國《每日郵報》報導，安娜塔西亞在和男友進行完性虐式性交後，男友在過程中不幸窒息身亡，這時她卻拿了刀子將對方逐一分屍，包括頭部、四肢、並且挖出臟器、割下嘴唇、生殖器，然後裝進入塑膠袋包裝後，放進家中的冰箱，部分掛在家裡的窗檯上，而剩下的身體部位，則拿到街道上垃圾筒丟棄，「整個情況就像一個賣肉的店一樣。」

一名鄰居跟當地媒體透露，每個禮拜都能聽到安娜史塔西亞舉辦派對，並且也聽說了會在屋內進行性交和性虐的行為，令周圍的居民相當害怕。根據附近監視器顯示，當天早上德米特里和女友和一起在街上遛狗，完全看不出有任何的異狀，沒想到最後男方卻支離破碎。

德米特里的繼母表示，警方找到除了他的肝臟之外，還在安娜史塔西亞的冰箱中找到了兒子的頭、手、和腳，「就連兒子的血液也不放過，這女的通通把血都放乾了！」而德米特里的阿姨也提到，對於家人來說，這樣的罪刑，任何懲罰都無法彌補，可惜的是也沒有死刑可以治她。

另一名住在附近的鄰居也提到，看到安娜史塔西亞將肉掛在窗台，原本想要走近一點看「但是她完全禁止我靠近，沒想到竟然是她男友的屍體。」據悉安娜史塔西亞所做的似乎為邪教血祭的儀式，這讓受害家屬感到相當不理解，並痛心表示，「如果她是為了得到成就感，那麼她做到了。」

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關鍵字：俄羅斯,分屍,BDSM,窒息式性愛

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