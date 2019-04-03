詹婷怡疑「被請辭」　藍委怒轟蘇貞昌：你是皇帝嗎？

▲國民黨團召開「蘇貞昌蹂躪NCC」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

行政院長蘇貞昌日前不滿假訊息流竄，點名國家通訊傳播委員會（NCC）「誰都管它不到，但它也什麼都不管」，而NCC主委詹婷怡曾稱會在崗位上「戰到最後一刻」，2日卻突然請辭獲准，引發關注。對此，國民黨團3日召開記者會，直指詹婷怡並非主動請辭，而是遭清算鬥爭、被迫下台，要對行政院破壞獨立機關、干預獨立行使職權的粗暴行為，表達最嚴重的抗議。

國民黨團3日召開「獨立機關已死！蘇貞昌蹂躪NCC，新聞劊子手換誰當？」記者會，藍委費鴻泰直批，蘇貞昌認為詹婷怡對媒體箝制不夠而惱羞成怒，先對中天重罰100萬，如今詹婷怡被迫離職，「敬告蘇貞昌，你是皇帝嗎？你是軍閥嗎？」連軍閥、皇帝都不敢箝制言論自由，蘇竟做這樣的事，「歷史會給你記下一筆，你會做台灣民主的罪人」。

藍委賴士葆則說，詹婷怡的去職，是道道地地、如假包換的政治干預，可見蘇貞昌的黑手、髒手伸進NCC。他接著說，如今蘇貞昌回鍋當院長，扮演新聞自由劊子手角色，未來的主委一定要禁得起各方檢驗，先去顏色化；不過，如今總統蔡英文選情危急，只有靠蘇揮大刀殘害新聞自由、製造寒蟬效應來獲取政治利益，讓台灣只剩「皇帝制」，「批評他就是假新聞，這是何等的悲哀」。

曾銘宗表示，根據查證，詹婷怡的請辭並非主動，而是在「誰都管不到他，他也甚麼都不管」的蘇貞昌與民進黨立委給予的壓力下，遭到清算鬥爭、被迫下台。蘇貞昌無視於《通傳會》第八條「本會依法獨立行使職權」的規定，逼迫主委下台、濫權違法，國民黨團給予最嚴厲譴責。

林弈華表示，現在NCC變成「DCC」了嗎？變成「民進黨傳播委員會」了嗎？民進黨將1124敗選原因歸咎給假新聞、歸咎給NCC查察不力，她呼籲詹婷怡勇敢地將被請辭的始末對外界說明，不要帶著遺憾回到業界。

童惠珍也表示，蔡政府以打假新聞之名，發動府院黨圍剿NCC，甚至同黨立委在委員會圍剿詹婷怡長達5個小時，如此粗暴的做法，這對未來接任主委一職的人選，難道不會有寒蟬效應？只能屈服的為執政黨服務，而失去獨立機關的精神嗎？國人能期待民進黨執政下的新聞與言論自由還存在嗎？